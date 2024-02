Ricerche in corso per l'ultimo disperso nel crollo a Firenze - avvisatore.it

Proseguono le ricerche dell’ultimo disperso nel crollo di un cantiere a Firenze

Le ricerche dell’ultimo disperso nel tragico crollo avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze continuano senza sosta. Si tratta di Bouzekri Rachimi, un uomo di 56 anni di nazionalità marocchina. Finora sono state recuperate quattro vittime, mentre tre persone sono rimaste ferite a seguito dell’incidente avvenuto venerdì scorso alle 8:52.

Intervento dei Vigili del Fuoco nel cantiere di via Mariti

I Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente tra le macerie del cantiere, dove si sta costruendo un supermercato Esselunga. L’intervento dei soccorritori si è concentrato sulla rimozione di una trave che ha ceduto, causando il crollo a catena dei solai. Secondo quanto riportato, la trave era in movimento, rendendo necessaria la sua eliminazione per garantire la sicurezza sul luogo. Grazie alla rimozione della trave, le operazioni di ricerca del disperso sono potute riprendere.

Aggiornamenti sulle operazioni di soccorso a Firenze

Le autorità locali e i soccorritori stanno lavorando instancabilmente per gestire l’emergenza e portare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso, con l’obiettivo di trovare il disperso e garantire la messa in sicurezza dell’area colpita dal crollo. La comunità locale resta in apprensione e in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alla situazione nel cantiere di via Mariti a Firenze.

