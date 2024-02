Ricerche operaio disperso dopo crollo Firenze

Ricerche in corso per l’operaio disperso nel cantiere di Firenze

Le ricerche dell’ultimo operaio disperso nel cantiere di via Mariti a Firenze continuano anche durante la notte, senza esito positivo fino ad ora. I vigili del fuoco stanno operando con diverse unità di personale e le squadre specializzate Usar (Urban search and rescue) per individuare e soccorrere eventuali dispersi sotto le macerie.

Le ricerche proseguono senza sosta

Vigili del fuoco e squadre specializzate al lavoro

Sicurezza e sequestro del cantiere coinvolto nel crollo

Nel frattempo, durante le operazioni notturne, è stata garantita la sicurezza del cantiere coinvolto nell’incidente, dove permane il pericolo legato al cumulo di grandi travi di cemento prefabbricato crollate il 16 febbraio. Attualmente, il cantiere è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Sicurezza garantita nel cantiere

Cantiere sotto sequestro per indagini

Fillea-Cgil: proposta di estendere le tutele anche ai cantieri privati

Alessandro Genovesi, capo della Fillea, il sindacato degli edili della Cgil, ha lanciato una sfida alla premier Meloni affinché venga emanato un decreto che estenda le tutele previste dagli articoli 41 e 119 del Codice degli appalti pubblici anche ai cantieri privati con un valore superiore a 500 mila euro. In seguito alle recenti tragedie sul lavoro a Firenze, Genovesi ha dichiarato a Repubblica:

“Sfido la premier Meloni a fare un decreto che porti le tutele degli articoli 41 e 119 del Codice degli appalti pubblici anche nei cantieri privati sopra 500 mila euro. E invito tutte i partiti a votarlo. Bastano poche righe.”

Il sindacalista ha evidenziato la necessità di estendere al settore privato le disposizioni positive presenti nel Codice, come l’applicazione del contratto edile, il divieto di ribassi sui costi della manodopera e della sicurezza, nonché la parità economica e normativa tra lavoratori in appalto e in subappalto. Genovesi ha sottolineato che con queste misure si potrebbero evitare situazioni come quelle verificatesi a Firenze, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nei cantieri.

Proposta di estensione delle tutele lavorative

Genovesi: “Estendere al privato le norme positive del Codice degli appalti pubblici”

