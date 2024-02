Richiesta perizia sulle firme di Marella Agnelli nell’eredità Agnelli

La Procura di Torino richiede una nuova perizia sulle firme di Marella Caracciolo

La Procura di Torino starebbe valutando la possibilità di richiedere una nuova perizia sulle firme attribuite a Marella Caracciolo presenti su documenti sequestrati durante un’indagine relativa a presunte frodi fiscali legate all’eredità della donna, moglie dell’Avvocato e madre di Margherita Agnelli. Durante le perquisizioni, i magistrati hanno acquisito gli originali di tali documenti e ora intendono ripetere gli accertamenti già effettuati sulle copie.

Le analisi preliminari hanno evidenziato che le firme in questione potrebbero essere “di natura ragionevolmente apocrifa” su documenti cruciali come aggiunte testamentarie e contratti di locazione di immobili in Italia.

Ulteriori accertamenti sulle firme ritenute apocrife

Secondo quanto emerso, la Procura di Torino sarebbe interessata a una nuova perizia per confermare i risultati delle analisi precedenti. Questo passo potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle firme di Marella Caracciolo e sulla loro autenticità, elementi cruciali per l’inchiesta in corso.

L’attenzione dei magistrati sembra concentrarsi sulle firme presenti su documenti chiave legati all’eredità della donna, al fine di chiarire eventuali irregolarità e confermare la validità dei documenti in questione.

Proseguono le indagini sull’eredità di Marella Caracciolo

Le indagini sulla presunta frode fiscale legata all’eredità di Marella Caracciolo continuano a tenere banco, con la Procura di Torino che sembra determinata a fare chiarezza sulle firme contestate. L’acquisizione degli originali dei documenti e la richiesta di una nuova perizia evidenziano l’importanza di accertare la veridicità delle firme in questione per il prosieguo dell’inchiesta.

La vicenda, che coinvolge figure di spicco come l’Avvocato e Margherita Agnelli, continua a destare interesse e attenzione, con la giustizia che si adopera per fare luce su presunte irregolarità legate all’eredità della signora Caracciolo.

