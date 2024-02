Ricongiungimento e sospetti

Nella miniserie Gloria, l’attrice interpretata da Sabrina Ferilli si trova al centro di un intricato intreccio di bugie e rivelazioni. Dopo aver colluso con il suo manager Manlio per guadagnare fama, Gloria si trova ad affrontare il duro compito di svelare la verità sulla sua presunta malattia. Come reagiranno i suoi familiari, amici e il suo ex marito Alex, che sembra ancora provare sentimenti per lei? Nel frattempo, Lucilla e Gabriele sono sulle sue tracce, decisi a smascherarla davanti al mondo intero.

Il piano diabolico e le sue conseguenze

Il piano architettato da Manlio per far crescere la popolarità di Gloria tramite una falsa malattia sembra dare i suoi frutti. L’attrice, grazie all’aiuto di Gabriele nella gestione dei suoi social media, conquista un vasto pubblico e ottiene ruoli prestigiosi in televisione. Tuttavia, le bugie cominciano a pesare sulla coscienza di Gloria, che si trova a fare i conti con i sentimenti che prova per Alex e con la visione distorta che il pubblico ha di lei. Mentre il suo legame con la famiglia si rafforza, la minaccia dell’esposizione imminente la spinge a prendere decisioni cruciali per il suo futuro.

Un amore difficile da gestire

L’amore tra Gloria e Alex si rivela un’ancora di salvezza in mezzo al turbinio di bugie e intrighi. Alla proposta di matrimonio dell’ex marito, Gloria è costretta a confrontarsi con la sua malattia e con la paura di perdere nuovamente l’uomo che ama. Mentre la verità sulle cure fallite viene finalmente svelata, i sentimenti contrastanti di Gloria, Alex e la figlia Emma vengono messi alla prova. Tra rivelazioni scioccanti e sotterfugi, la protagonista si trova ad affrontare una scelta che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita e delle persone a lei care.