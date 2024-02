“Riconoscimento alle scuole per il concorso Anvcg-Min. Istruzione sulle vittime civili di guerra”

Premiazione degli studenti vincitori del concorso nazionale per le scuole

Il 31 gennaio si è svolta a Roma la premiazione degli studenti vincitori del concorso nazionale per le scuole indetto dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim). L’evento si è tenuto all’Auditorium della Casa Madre dei Mutilati ed invalidi di guerra, in piazza Adriana. La premiazione è avvenuta in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita in Italia con la legge 25 gennaio 2017 n. 9.

Il tema del concorso e la partecipazione degli studenti

Il tema del concorso di quest’anno era “1944-2024: le stragi e le violenze sui civili in Italia nella seconda guerra Mondiale e nei conflitti armati recenti”. L’obiettivo era ricordare le principali stragi, bombardamenti e violenze subite dai civili durante la seconda guerra mondiale e riflettere sulle analogie delle sofferenze che i civili continuano a patire nei teatri di guerra contemporanei. Sono state valutate oltre 550 opere da una commissione giudicatrice congiunta e più di 100 studenti provenienti da tutta Italia sono arrivati a Roma per ricevere il premio.

Momenti salienti dell’evento e i vincitori

Durante la mattinata si sono susseguiti gli interventi istituzionali, tra cui quello del presidente nazionale Anvcg Michele Vigne, di Claudio Betti, presidente della Confederazione tra le associazioni combattentistiche, di Marco Osnato in rappresentanza della Camera dei Deputati, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e di Antonio Ragonesi, in rappresentanza dell’Anci. Inoltre, è stata presentata la dodicesima edizione dell’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo.

Un momento emozionante è stato l’incontro-dibattito tra gli studenti e il direttore dell’Atlante Raffaele Crocco e Nicolas Marzolino, consigliere nazionale ventiseienne dell’Anvcg, che ha perso una mano e completamente la vista a causa dell’esplosione di un ordigno bellico nel 2013. I vincitori del concorso sono stati premiati nelle categorie scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, video e grafica. Tra i vincitori, la classe III F dell’IC Gatti di Fiorenzuola d’Arda, che ha realizzato una mostra virtuale intitolata “Le guerre infinite, l’uomo e il piacere di distruggere”, Francesco Pio Niglio dell’IIS Copernico di Ferrara con il testo teatrale “Lo zaino”, gli studenti dell’Iss Marsano di Genova con il cortometraggio “La violenza è l’ultimo rifugio dell’incompetente” e Teresa Wang del Liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo con il lavoro di grafica “La differenza”.

L’evento è stato un’importante occasione per riflettere sulle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo e per valorizzare il talento e l’impegno degli studenti italiani. La commissione giudicatrice, composta da rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Anvcg e di altre istituzioni, ha valutato con attenzione le opere pervenute, premiando quelle che meglio hanno espresso il tema del concorso.

