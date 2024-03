Ricordando il Sacrificio a Fosse Ardeatine: Una Processione di Pace sotto la Pioggia

Nella suggestiva cornice di piazza Sant’ Eurosia alla Garbatella, a Roma, si è tenuto il commovente corteo ‘335 semi che germogliano ancora’ in onore dell’80esimo Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. Presente il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, insieme a una variegata rappresentanza di studenti, docenti e cittadini. L’obiettivo del corteo è giungere al Mausoleo Ardeatino, dove si svolgerà una sessione dell’Assemblea Capitolina e dove verrà svelata una targa commemorativa in occasione dell’anniversario. Il messaggio di solidarietà e memoria è stato ben incapsulato nello slogan “335 spine nei nostri cuori, la storia non è un sogno, la memoria vive” stampato sullo striscione di testa.

Un Simbolo di Pace sotto il Diluvio

Sotto una fitta pioggia, i giovani partecipanti, tra cui studenti delle scuole medie, guidano il corteo tenendo in mano bandiere della pace e un’infinità di palloncini rossi. Molti di loro portano con sé un fiore rosso, simbolo di ricordo e speranza.

Le Parole del Presidente del Municipio

Tra un’acquazzone e l’altro, il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri ha preso la parola, dichiarando con fermezza: “Nonostante il maltempo, siamo qui numerosi, decisi. Ogni fiore che portiamo sarà un omaggio al mausoleo delle Fosse Ardeatine”. Un gesto di semplice bellezza che sottolinea la profonda risonanza emotiva di questo evento commemorativo.