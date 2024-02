Ricordo Costanzo, Maria De Filippi perfetta: Perché non parlo di lui

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo in una serata speciale

La serata evento dedicata a Maurizio Costanzo, trasmessa su Canale Cinque in seconda serata, ha visto Maria De Filippi aprirsi per la prima volta pubblicamente sul marito scomparso. La conduttrice ha spiegato il motivo del suo silenzio durato un anno, rivelando di aver evitato interviste per non banalizzare l’amore e il dolore legati alla perdita. La sua presenza sul palco è stata definita come sempre “perfetta”.

“Buonasera a tutti – ha spiegato Maria -, grazie per essere qui, siamo nel suo posto preferito, il suo teatro, so che è contento. In questo ultimo anno tanti mi hanno chiesto di parlare di lui. Tanti giornalisti, sia della carta stampata sia della tv, mi hanno chiesto interviste. Non ho mai voluto farle, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e la ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l’amore sia il dolore, questo è il motivo”.

Maria De Filippi e il ricordo di Maurizio Costanzo al presente

La conduttrice ha poi spiegato il motivo per cui continua a riferirsi a Maurizio al presente, come se fosse ancora vivo. Ha invitato amici che hanno condiviso un legame importante con lui, sottolineando che parla al presente perché lo sente presente. Per l’occasione, ha scelto di coinvolgere Fabio Fazio per un talk, un genere non consueto per lei. Il sipario si è chiuso su un momento di grande emozione.

“Parlo delle mie parole, non di quelle di tutti. So che non sono tanto brava a raccontare le mie cose. Quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora”.

Il dettaglio dell’abito e delle scarpe di Maria De Filippi

Un altro aspetto rilevante della serata è stata la scelta dell’abbigliamento da parte di Maria De Filippi. Ha optato per un tailleur bianco, evitando il classico nero associato al lutto, e ha abbinato l’outfit a delle scarpe da ginnastica. Una decisione che ha sottolineato la sua volontà di non voler apparire come una “vedova sofferente”, ma piuttosto di celebrare il ricordo di Maurizio Costanzo in modo personale e autentico.

