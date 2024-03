Riepilogo annunci Terra Amara e Endless Love: novità sulla programmazione televisiva

Terra Amara torna in replica su Rete 4

Il 11 marzo è stata una data ricca di cambiamenti per i fan di Terra Amara. La serie turca, conosciuta anche come Bir Zamanlar Çukurova, non sarà più trasmessa su Canale 5 insieme alle altre soap pomeridiane. A partire da quel lunedì, Terra Amara non andrà più in onda dal lunedì al sabato alle 14.10, escludendo gli episodi inediti della quarta stagione, ma mantenendo la puntata del venerdì in prima serata.

La nuova collocazione di Terra Amara su Rete 4

La grande novità è che Terra Amara farà il suo debutto su Rete 4 proprio il 11 marzo. A seguito delle richieste del pubblico televisivo, Mediaset ha deciso di riprogrammare le repliche della serie turca a partire dal primo episodio trasmesso su Canale 5 due anni fa. Un’altra novità è il cambiamento nella collocazione oraria di Terra Amara, che andrà in onda su Rete 4 alle 19.45, subito dopo il Tg4 delle 19. Per fare spazio a questa serie, Mediaset ha deciso di spostare la soap tedesca Tempesta D’Amore al mattino, alle 10.00 precisamente.

Un viaggio nel mondo delle serie turche

Sempre l’11 marzo prenderà il via una nuova serie turca su Canale 5, Endless Love. Questa dizi è stata la sola ad aver vinto il prestigioso premio televisivo International Emmy. Gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit porteranno sul piccolo schermo la storia d’amore travagliata tra Kemal e Nihan, due giovani protagonisti di una relazione piena di ostacoli. La serie prevede la messa in onda di oltre 220 episodi dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 con un doppio episodio.

Mediaset Infinity e l’offerta di serie turche

Per chi è in cerca di altre serie turche da seguire, Mediaset Infinity offre un ampio catalogo di esclusive. Dopo le serie My Home My Destiny, Interrupted – L’amore incompiuto e Dreams and Realities – La forza dei sogni, è ora disponibile in streaming Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, a partire dal 1° marzo. Questo ampliamento dell’offerta permette agli spettatori di immergersi sempre di più nel mondo delle produzioni televisive turche.