Riforme: Nicola Drago, l’imprenditore per un premierato ai 2/3

Nicola Drago: l’imprenditore che vuole aggiustare l’Italia

Nicola Drago, noto imprenditore e amministratore delegato della storica De Agostini Editore, si sta facendo strada nel mondo della politica italiana con un obiettivo ambizioso: aggiustare il modello di governo del Paese. Dopo aver appreso dai migliori costituzionalisti del calibro di Sabino Cassese e Giovanni Guzzetta, Drago ha deciso di mettere in pratica le sue abilità di “aggiustatore” anche nel campo civico. Con la creazione di ioCambio, un movimento che mira a coinvolgere tutti coloro che credono che sia giunto il momento di cambiare l’Italia, Drago si propone di offrire supporto e risorse per riforme necessarie.

“Mi piace restituire alla collettività parte delle fortune che ho avuto”, afferma Drago, sottolineando la sua volontà di contribuire al bene comune attraverso l’attivismo civico e politico.

Unione di imprenditori e esperti per il cambiamento

Insieme ad altri imprenditori di spicco come Alessandro Garrone, Giuseppe Lavazza, Vito Pertosa, Daniele Ferrero e Davide Dattoli, Nicola Drago ha messo in piedi un fronte unito per sostenere le riforme necessarie in Italia. Questa cordata di professionisti offre non solo supporto operativo, ma anche sostegno finanziario al movimento riformista. L’obiettivo è evitare che le riforme necessarie naufraghino, come è accaduto in passato, e garantire un futuro migliore per il Paese.

“Più importante la mano sulla spalla che sento da ciascuno di loro”, sottolinea Drago, evidenziando l’importanza del sostegno e dell’unità d’intenti tra i membri del movimento.

La visione di ioCambio per il futuro dell’Italia

ioCambio si propone di coinvolgere attivamente i giovani attraverso una comunicazione moderna e inclusiva, puntando sull’utilizzo dei social media e sull’attrazione di influencer. L’obiettivo è rendere le riforme istituzionali accessibili e interessanti per un pubblico più ampio, superando le barriere comunicative del passato. Drago sottolinea l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni per garantire un cambiamento duraturo e significativo per il Paese.

“Questo è il valore di ioCambio”, afferma Drago, evidenziando l’importanza di superare le divisioni tradizionali e di concentrarsi sul sostegno al cambiamento e alla modernizzazione del sistema politico italiano.

In conclusione, Nicola Drago e il movimento ioCambio si pongono come forze attive e determinate nel panorama politico italiano, con l’obiettivo di promuovere riforme significative e necessarie per il futuro del Paese. La collaborazione con altre realtà come Libertà Eguale e Magna Carta testimonia l’impegno di Drago e dei suoi alleati nel superare gli ostacoli del passato e nel costruire un’Italia più equa, democratica e efficiente.

