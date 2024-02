Rinascita dell’arte antica: Old Masters al vertice

Modenantiquaria: la rinascita dell’arte antica

Nelle aste d’arte internazionali del primo semestre 2023, tutti i settori hanno subito una flessione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, c’è un segmento che ha dimostrato una resistenza straordinaria: gli Old Masters. Questo conferma un interesse crescente per l’arte classica, che si rivela essere un bene rifugio e un investimento sicuro. In questo contesto di rinascita per l’arte antica, torna Modenantiquaria, la più longeva e visitata manifestazione internazionale dedicata all’Alto Antiquariato in Italia. Dal 10 al 18 febbraio presso ModenaFiere, si terrà la 37ª edizione di questo evento, che attirerà esperti del settore, designer e amanti dell’arte.

Un connubio perfetto tra arte, passione ed affari

Modenantiquaria sarà affiancata e completata da due eventi altrettanto importanti. Il salone Petra, giunto alla sua trentesima edizione, presenterà un nuovo concept dedicato al design outdoor e al paesaggio. Inoltre, ci sarà la terza edizione di Sculptura, una sezione che metterà in mostra capolavori italiani dal XIII al XX secolo. Saranno presenti 120 gallerie provenienti dall’Italia e dall’estero, creando così un connubio perfetto tra arte, passione ed affari. Marco Momoli, Amministratore delegato di ModenaFiere, anticipa che l’evento sarà un’occasione unica per immergersi in un mondo di bellezza e cultura.

Un’opportunità per scoprire e apprezzare l’arte antica

Modenantiquaria offre un’opportunità unica per scoprire e apprezzare l’arte antica. Le opere esposte rappresentano un patrimonio culturale di inestimabile valore, che racconta la storia e l’eredità dei secoli passati. Gli appassionati d’arte avranno la possibilità di ammirare e acquistare pezzi unici, provenienti da diverse epoche e stili artistici. Inoltre, l’evento sarà arricchito da una serie di conferenze e incontri con esperti del settore, che condivideranno la loro conoscenza e passione per l’arte antica. Modenantiquaria è un’esperienza imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’arte e nella cultura del passato.

In conclusione, Modenantiquaria rappresenta un’importante vetrina per l’arte antica, che continua a suscitare un interesse sempre più forte. Questo evento offre un’opportunità unica per scoprire e apprezzare opere di inestimabile valore storico e artistico. Non perdete l’occasione di visitare questa manifestazione internazionale e di immergervi nell’affascinante mondo dell’arte antica.

