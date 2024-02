"Riposante orso polare e altre foto premiate al Wildlife Photographer of the Year" - avvisatore.it

L’immagine dell’orso polare che conquista il premio People’s Choice

Un’immagine mozzafiato di un orso polare che dorme su uno sperone di ghiaccio ha vinto il premio People’s Choice alla Wildlife Photographer of the Year 2023. La foto, scattata da Nima Sarikhani, è stata scelta tra le 25 immagini più rappresentative tra le quasi 50.000 presentate al concorso naturalistico internazionale più famoso del mondo. Questa immagine toccante mette in luce le sfide del cambiamento climatico e della perdita di habitat che minacciano la sopravvivenza degli animali selvatici.

Wildlife Photographer of the Year: un connubio tra fotografia, scienza e arte

Il Wildlife Photographer of the Year è un concorso e una mostra annuale organizzata dal Museo di Storia Naturale di Londra. Nato nel 1965 con soli 361 partecipanti, è diventato uno dei premi fotografici più prestigiosi al mondo, con oltre 45.000 partecipanti ogni anno. La mostra itinerante, che ha attratto milioni di visitatori in tutto il mondo, presenta una selezione delle migliori fotografie naturalistiche.

Ammirare le opere d’arte naturalistiche al Museo di Storia Naturale di Londra e al Forte di Bard di Aosta

Le straordinarie immagini vincitrici e selezionate saranno esposte al Museo di Storia Naturale di Londra fino al 30 giugno 2024. Inoltre, gli appassionati di fotografia naturalistica in Italia avranno l’opportunità di ammirare una selezione delle immagini più significative al Forte di Bard di Aosta fino al 2 giugno.

L’immagine vincitrice del premio People’s Choice, intitolata “Ice Bed”, ritrae un orso polare che si crea un letto su un piccolo iceberg prima di addormentarsi nell’estremo nord delle Svalbard, in Norvegia. Nima Sarikhani, co-fondatore di una società di investimenti con sede a Londra, ha catturato questo momento unico durante un viaggio verso il Polo Nord su una nave da spedizione. Dopo giorni di ricerca disperata in una fitta nebbia, la nave ha cambiato rotta e ha avuto la fortuna di imbattersi in questo giovane orso polare. L’animale si è arrampicato su un iceberg e, con le sue potenti zampe, si è creato un letto di ghiaccio prima di addormentarsi profondamente.

Sarikhani ha commentato: “Amo che questa immagine susciti così tanta emozione nelle persone. Alcuni la trovano felice e tranquilla, altri la trovano in qualche modo malinconica o minacciosa. Mentre il cambiamento climatico rappresenta la nostra sfida più grande, spero che questa fotografia ispiri anche speranza: c’è ancora tempo per risolvere i problemi che abbiamo causato”. Questa immagine straordinaria ci ricorda l’importanza di proteggere e preservare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta.

