Riprese ricerche donna scomparsa Ischia

Ricerche in corso per la donna scomparsa ad Ischia

Le ricerche della donna scomparsa ad Ischia sono riprese all’alba, dopo che è stata vista per l’ultima volta a Succhivo, dall’altra parte dell’isola. La 51enne, residente a Casamicciola e madre di due figli, ha preso l’auto sabato mattina, parcheggiandola con borsa e cellulare a bordo, per poi addentrarsi in un sentiero rurale. Da quel momento, non si hanno più notizie su di lei, nonostante gli sforzi congiunti per trovarla.

La donna scomparsa a Ischia è stata vista per l’ultima volta a Succhivo.

51enne di Casamicciola, madre di due figli, si è allontanata sabato mattina e non è più stata ritrovata.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa.

Imponenti ricerche per ritrovare la donna

Nonostante le ricerche avviate sin dal pomeriggio di sabato, la donna sembra essere svanita nel nulla. Oltre ai familiari, sono coinvolti i carabinieri di Ischia, la Capitaneria di Porto con una vedetta marittima e numerosi volontari, compresi droni, per individuarla. Un possibile avvistamento su un autobus di linea ha aggiunto un nuovo elemento alla ricerca, con la testimonianza di una salita verso le zone elevate dell’isola.

Le ricerche della donna coinvolgono diverse autorità e volontari.

Un possibile avvistamento su un autobus ha ampliato le zone di ricerca.

Gli sforzi per ritrovare la donna sono coordinati tra terra e mare.

Ulteriori mezzi impiegati nelle ricerche

Oltre alle ricerche a terra e via mare, sono stati mobilitati ulteriori mezzi per trovare la donna scomparsa ad Ischia. Il reparto cinofili dei carabinieri è giunto da Napoli per supportare le operazioni, mentre un elicottero dell’Arma sorvola la zona meridionale dell’isola. Nonostante gli sforzi congiunti, al momento non sono emerse nuove tracce della donna.

Il reparto cinofili dei carabinieri è coinvolto nelle ricerche.

Un elicottero dell’Arma sorvola la zona sud dell’isola per individuare la donna .

Finora non sono state trovate nuove tracce della donna scomparsa ad Ischia.

About The Author