Riscatto agricolo: 4 trattori sfileranno al Colosseo domani

Riscatto Agricolo organizza un corteo con trattori a Roma

Il movimento Riscatto Agricolo ha annunciato l’organizzazione di un corteo con trattori nel centro di Roma. A darne notizia è Maurizio Sanigagliesi, rappresentante del movimento, al termine di un incontro in prefettura. Sanigagliesi ha dichiarato: “Domani faremo un corteo con quattro trattori nel centro di Roma. Non escludiamo che passeremo anche davanti al Colosseo“.

Richiesta di incontro con la premier e il ministro

Riscatto Agricolo ha inoltre chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida. Sanigagliesi ha ribadito che il gruppo è in attesa di una risposta da parte della questura e della prefettura per organizzare il corteo sul Raccordo Anulare domani sera. Ha aggiunto: “Aspettiamo una risposta entro sabato“.

La protesta del movimento Riscatto Agricolo

Il movimento Riscatto Agricolo sta portando avanti una protesta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che gli agricoltori italiani stanno affrontando. Il corteo con i trattori a Roma è solo una delle azioni che il movimento ha programmato per attirare l’attenzione sulle proprie richieste. Sanigagliesi ha spiegato che il movimento sta cercando di ottenere un incontro con la premier e il ministro per discutere delle problematiche che riguardano il settore agricolo.

In conclusione, il movimento Riscatto Agricolo ha annunciato l’organizzazione di un corteo con trattori nel centro di Roma per domani. Hanno inoltre richiesto un incontro con la premier e il ministro per discutere delle difficoltà che gli agricoltori italiani stanno affrontando. Il movimento sta portando avanti una serie di azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle proprie richieste. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e di una risposta da parte delle autorità competenti.

