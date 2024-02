Riscatto Agricolo: richiesta di incontro a Meloni e ministro

Riscatto Agricolo chiede un incontro urgente con il governo

Il movimento Riscatto Agricolo ha richiesto un incontro urgente con il governo italiano, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente del consiglio Giorgia Meloni. I portavoce del movimento hanno espresso questa richiesta dopo un incontro tenutosi in Prefettura a Roma. Hanno sottolineato di aver già avanzato la richiesta tramite la prefettura e la questura di Roma. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, hanno annunciato che nei prossimi giorni verranno organizzate nuove e importanti manifestazioni.

Riscatto Agricolo: la richiesta di un incontro urgente

Riscatto Agricolo: nuove manifestazioni in vista

