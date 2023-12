Risparmio bollette luce: mercato tutelato in calo nel primo trimestre 2024

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato una buona notizia per le famiglie italiane: la bolletta elettrica per la famiglia tipo in tutela è diminuita del 10,8% nel primo trimestre del 2024. Questo calo dei prezzi dell’energia è stato influenzato da diversi fattori, tra cui le tensioni geopolitiche in Medio Oriente che hanno interrotto il trend in discesa dei prezzi delle materie prime energetiche come il petrolio e il gas naturale.

Secondo l’Arera, la domanda di gas è rimasta contenuta e gli stoccaggi europei sono al 90% della capacità disponibile. Inoltre, la contrazione dei consumi di gas nel settore termoelettrico, grazie alla ripresa della generazione nucleare in Francia e alla produzione da fonti rinnovabili, ha contribuito al ribasso del prezzo dell’energia elettrica. Secondo le stime, nel primo trimestre del 2024 il prezzo dell’energia elettrica dovrebbe essere intorno ai 114 euro/mwh.

Questo calo dei prezzi dell’energia elettrica è una buona notizia per le famiglie italiane, che potranno beneficiare di una riduzione delle spese energetiche. Tuttavia, è importante sottolineare che i prezzi dell’energia possono essere influenzati da diversi fattori, come l’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e le politiche energetiche nazionali. Pertanto, è sempre consigliabile monitorare attentamente le offerte dei fornitori di energia per ottenere le migliori tariffe disponibili.

In conclusione, la bolletta elettrica per la famiglia tipo in tutela è diminuita del 10,8% nel primo trimestre del 2024, grazie al calo dei prezzi dell’energia elettrica. Questo ribasso è stato influenzato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalla contrazione dei consumi di gas nel settore termoelettrico. Tuttavia, è importante tenere presente che i prezzi dell’energia possono variare in base a diversi fattori, quindi è consigliabile monitorare attentamente le offerte dei fornitori per ottenere le migliori tariffe disponibili.