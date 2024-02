Rissa con spari a Trani, 32enne ferita

Rissa a Trani: una giovane ferita da un colpo di pistola

Una ragazza di 32 anni di Trinitapoli, nel nord Barese, è rimasta ferita da un colpo di pistola durante una rissa avvenuta la scorsa notte nei pressi di un locale a Trani. Secondo le informazioni emerse, due gruppi di persone hanno iniziato a discutere animatamente, fino a quando qualcuno ha sparato. La vittima è stata colpita accidentalmente alla gamba destra mentre si trovava con amici non coinvolti nella lite. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è ricoverata nel reparto di Ortopedia. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili.

Indagini in corso da parte della polizia di Trani e Andria

Le indagini sull’episodio sono attualmente in corso da parte degli agenti della polizia di Stato del commissariato di Trani e della squadra mobile della questura di Andria. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona e stanno ascoltando le testimonianze delle persone presenti durante la rissa. L’obiettivo è quello di identificare il responsabile del colpo di pistola e fare luce su quanto accaduto.

“Un episodio preoccupante” – dichiara la polizia

La polizia ha definito l’episodio come “preoccupante” e sta lavorando per garantire che i responsabili vengano individuati e puniti. La sicurezza dei cittadini è una priorità per noi, ha affermato un portavoce della polizia. Condanniamo fermamente qualsiasi forma di violenza e faremo tutto il possibile per assicurare giustizia in questo caso. Nel frattempo, la comunità locale è stata invitata a collaborare con le autorità, fornendo eventuali informazioni utili all’indagine.

In conclusione, la rissa avvenuta a Trani che ha portato al ferimento di una giovane donna è al centro delle indagini della polizia. L’obiettivo è quello di identificare il responsabile del colpo di pistola e fare luce su quanto accaduto. La polizia ha definito l’episodio come “preoccupante” e sta lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini. La comunità locale è stata invitata a collaborare con le autorità per fornire informazioni utili all’indagine.

