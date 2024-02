Risultati autopsia sull’uomo sbranato da rottweiler a Roma

Tragedia nel bosco di Manziana: uomo sbranato da tre rottweiler

Un terribile incidente è avvenuto domenica mattina nel bosco di Manziana, vicino Roma, quando Paolo Pasqualini, un uomo di 39 anni, è stato sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging. L’autopsia, eseguita presso il dipartimento di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma su disposizione della Procura di Civitavecchia, ha rivelato che la causa della morte è stata uno shock emorragico.

Durante l’autopsia, i medici legali hanno riscontrato numerose ferite mortali sul corpo di Pasqualini, in particolare sul collo, sul viso e sugli avambracci, dove l’uomo ha cercato di difendersi dall’aggressione dei cani. È stata inoltre rilevata un’altra lacerazione su una gamba. Attualmente, i due proprietari dei rottweiler sono indagati per l’ipotesi di omicidio colposo.

Indagini in corso per l’omicidio colposo

Le autorità stanno attualmente indagando sull’incidente per determinare le responsabilità dei proprietari dei rottweiler. Secondo le prime informazioni, i cani erano tenuti in un recinto privato nel bosco di Manziana, ma sono riusciti a fuggire e hanno attaccato Pasqualini mentre stava correndo.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei recinti per cani e sulla responsabilità dei proprietari nel garantire che i loro animali siano adeguatamente controllati. È importante ricordare che i cani di razza come i rottweiler possono essere potenzialmente pericolosi se non vengono gestiti correttamente.

Una comunità in lutto per la perdita di Paolo Pasqualini

La morte di Paolo Pasqualini ha scosso profondamente la comunità di Manziana e oltre. L’uomo era molto amato e rispettato da tutti coloro che lo conoscevano. La sua tragica fine ha portato dolore e tristezza a familiari, amici e vicini di casa.

“Paolo era una persona straordinaria, sempre gentile e disponibile con tutti”, ha detto un amico stretto. “La sua morte improvvisa è una grande perdita per tutti noi. Non possiamo credere che sia successo”.

La comunità si è unita per offrire il proprio sostegno alla famiglia di Pasqualini in questo momento difficile. Funerali e commemorazioni sono in programma nei prossimi giorni per onorare la memoria di un uomo che sarà ricordato per la sua generosità e il suo spirito positivo.

La tragedia nel bosco di Manziana è un triste promemoria dell’importanza di garantire la sicurezza pubblica e la responsabilità dei proprietari di animali domestici. Speriamo che da questa terribile esperienza possano emergere lezioni importanti per evitare che simili incidenti accadano in futuro.

