Ritorno di fiamma tra *Licia Colò e Nicola Pietrangeli: la speranza di un nuovo inizio*

Nel programma ‘Un giorno da Pecora’, Licia Colò ha affrontato il tema del possibile ritorno di fiamma con Nicola Pietrangeli, con cui ha condiviso una relazione durata ben sette anni. Se da una parte l’ex tennista non nasconde il desiderio di riallacciare i legami del passato, dall’altra la conduttrice si lascia andare a pensieri positivi: “La speranza è l’ultima a morire“.

La gelosia di *Licia Colò: il confronto con Julia Roberts*

Durante l’intervista, Licia Colò ha fatto riferimento a un episodio significativo risalente al periodo della sua storia con Nicola Pietrangeli. In una serata al cinema per vedere ‘Pretty Woman’, l’ex tennista aveva esternato il suo ammirazione per Julia Roberts, suscitando la gelosia della conduttrice. Colò ha interpretato quell’episodio come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, spiegando il suo punto di vista con fermezza e delusione.

Licia Colò e la possibilità di un nuovo inizio con **Nicola Pietrangeli

Licia Colò e Nicola Pietrangeli hanno condiviso un lungo e importante periodo della loro vita insieme. Dopo la fine della loro relazione, avvenuta senza una chiara spiegazione, i due ex innamorati hanno ritrovato un contatto nel recente passato. Al riguardo, la conduttrice non esclude la possibilità di una riconciliazione: “Ogni tanto ci si vede e la speranza è l’ultima a morire. Diciamo che ora siamo grandi amici e questo è molto importante“.