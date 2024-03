Ritorno di Gabriel Garko sul Piccolo Schermo: Tutti i Dettagli sulla Nuova Serie TV

Il Ritorno dell’Amato Attore Gabriel Garko

Dopo sette anni dalla sua ultima apparizione in TV, l’amatissimo Gabriel Garko sta facendo il suo atteso ritorno sul piccolo schermo con la miniserie “Se potessi dirti addio”. Diretta da Ricky Tognazzi e Simo Izzo, la serie vede Garko interpretare Marcello, un uomo misteriosamente affetto da amnesia. Accanto a lui, la talentuosa Anna Safroncik, nel ruolo della neuropsichiatra Elena, si impegna a svelare i misteri che avvolgono la vita di Marcello, includendo anche questioni personali irrisolte. Questa coinvolgente trama ha catturato l’attenzione dei fan della serie sin dalla prima puntata.

Quando è in Onda “Se potessi dirti addio”?

Se sei un fan accanito della serie e non vuoi perderti nemmeno un secondo di azione, segna bene le date. “Se potessi dirti addio” andrà in onda su Canale 5 dalle 21:30 circa, per tre prime serate imperdibili. Segna il calendario per non perderti nemmeno un episodio!

Date di Messa in Onda

Ecco una panoramica completa delle date di trasmissione della miniserie:

– Prima puntata – venerdì 29 marzo 2024 su Canale 5.

– Seconda puntata – venerdì 5 aprile 2024 su Canale 5.

– Terza puntata – venerdì 12 aprile 2024 su Canale 5.

Dietro le Quinte della Serie TV

Il nuovo progetto, co-prodotto da Jeki Production per Mediaset, è frutto di un’idea di un team creativo di alto livello, tra cui Maurizio Momi, Stefano Ceccarelli, Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti. Questa squadra ha lavorato duramente per portare sullo schermo una trama coinvolgente e appassionante che tiene inchiodati gli spettatori.

Dove Vedere “Se potessi dirti addio” in Streaming?

Se non riesci a sintonizzarti per la messa in onda su Canale 5, non temere! La serie sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea con la trasmissione televisiva che successivamente per chiunque voglia recuperare o rivedere i momenti salienti della serie.