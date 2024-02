Ritorno in Sicilia su barcone per donna nata sull'isola, giudice si riserva - avvisatore.it

Decisione del Tribunale di Catania sull’annullamento del decreto di espatrio di Sarah

Il giudice Rosario Maria Cutri, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Catania, ha preso una decisione riguardo alla richiesta di annullamento del decreto di espatrio di Sarah, la giovane di 21 anni nata a Catania da genitori tunisini. Dopo essere stata portata in Tunisia dal padre quando era minorenne, Sarah è riuscita a tornare in Sicilia il 25 agosto 2023, sbarcando a Pantelleria con un barcone. Durante l’udienza, l’Avvocatura dello Stato, rappresentante della Questura di Tarpani che ha emesso il provvedimento, ha chiesto la conferma del decreto. Dall’altra parte, l’avvocato Giuseppe Lipera, difensore della giovane, ha contestato il decreto e ha mostrato in aula delle foto di Sarah insieme ai suoi familiari in Sicilia, evidenziando la sua vita e integrazione nel territorio. Un primo ricorso presentato è stato respinto dal Giudice di pace di Catania per incompetenza territoriale.

La madre di Sarah, residente in Sicilia da 23 anni con regolare permesso e altri tre figli, ha mantenuto i legami con la figlia attraverso i nonni materni e i viaggi in Tunisia, inviandole anche supporto finanziario.

“La fattispecie concreta in cui si trova la giovanissima Sarah non è disciplinata da alcuna norma, perciò va risolta col buon senso. Questa ragazza è nata a Catania, in questa città ha lasciato la mamma e tre fratelli solo perché rapita dal padre.” – ha sottolineato l’avvocato Lipera, evidenziando la situazione delicata della giovane e la necessità di una soluzione umana e non solo legale. La madre ha atteso per anni il ritorno della figlia, cercando inutilmente di riunirsi a lei sin da quando era minorenne, ma le complicazioni burocratiche hanno reso difficile questo processo.

Querela per diffamazione e reazioni dell’avvocato Lipera

L’avvocato Lipera ha annunciato l’intenzione di presentare una querela per diffamazione nei confronti del rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, contestando le sue affermazioni riguardo alla cittadinanza di Sarah. L’avvocato ha definito come “offensiva e ingiuriosa” la frase che “è bene, però, subito fugare ogni dubbio in relazione alle farneticanti elucubrazioni – dal valore più politico che giuridico – sulla cittadinanza della ragazza”, ritenendo che tali dichiarazioni siano fuorvianti e lesive nei confronti della giovane coinvolta nel caso.

L’avvocato Lipera ha difeso con fermezza la reputazione e la dignità della sua assistita, evidenziando la necessità di un approccio rispettoso e sensibile alla situazione delicata di Sarah e della sua famiglia.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Catania riguardo all’annullamento del decreto di espatrio di Sarah ha generato dibattiti e reazioni contrastanti, evidenziando la complessità e la delicatezza della questione legale e umana che coinvolge la giovane e la sua famiglia. La vicenda continua a suscitare interesse e preoccupazione, con l’avvocato Lipera che si impegna a difendere i diritti e la dignità di Sarah in questa delicata fase processuale.

