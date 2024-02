“Rivela il nuovo studio sulle abitudini alimentari degli adolescenti”

Fuga disperata dopo un duplice omicidio a Cisterna di Latina

Desyrèe Amato, testimone chiave di un tragico evento, ha raccontato ai inquirenti la sua fuga disperata dopo che il suo ex fidanzato, Cristian Sodano, ha ucciso la madre e la sorella nell’abitazione a Cisterna di Latina. Le sue parole, riportate oggi sul Messaggero, descrivono una scena di terrore e coraggio.

“Ho cominciato a urlare e sono scappata”

Mentre vedeva Cristian avanzare con una pistola, Desyrèe ha reagito istintivamente: “Ho cominciato a urlare con tutto il fiato che avevo in corpo e sono scappata”. La giovane ricostruisce i momenti angoscianti della sua fuga, che si è svolta in più fasi. Inizialmente si è rifugiata nel bagno, poi nella camera della sorella e infine è riuscita a fuggire attraverso la finestra, trovando riparo in una legnaia.

Una testimonianza di coraggio e determinazione

La testimonianza di Desyrèe Amato rivela il coraggio e la determinazione di una giovane donna che ha affrontato una situazione estremamente pericolosa. Le sue parole, riportate dagli inquirenti, ci permettono di comprendere la paura e l’adrenalina che ha vissuto durante la sua fuga. Desyrèe ha dimostrato una grande forza interiore nel cercare di mettersi in salvo e di sopravvivere a un evento così tragico.

Desyrèe Amato ha dichiarato: “Sparami tu, ha detto. A quel punto sono fuggita di nuovo e ho scavalcato la finestra”. Queste parole evidenziano la sua determinazione nel cercare di sfuggire al suo aggressore.

La fuga di Desyrèe è stata un’azione coraggiosa e audace. Ha sfruttato ogni opportunità per mettersi in salvo, rifugiandosi in diverse stanze della casa e infine trovando una via di fuga attraverso la finestra.

La giovane ha dimostrato una grande forza mentale nel riuscire a mantenere la calma e prendere decisioni rapide in una situazione di estremo pericolo.

La testimonianza di Desyrèe Amato è fondamentale per l’inchiesta in corso e potrebbe contribuire a far luce su questo tragico evento. La sua fuga disperata è un esempio di coraggio e determinazione che merita di essere riconosciuto.

