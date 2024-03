Rivelata la data della finale del Grande Fratello: giovedì 4 aprile

La Data della Finale del Grande Fratello

Questa edizione del Grande Fratello sembra davvero infinita. Infatti, nessuna conclusione nel mese di marzo, ma lo show continua ad andare avanti. Quando sarà quindi questa Finale del Grande Fratello? Dopo tanto mistero, adesso abbiamo una data ufficiale e a riferirla è stata Cesara Buonamici, quindi possiamo considerarla una notizia ufficiale.

L’opinionista, questo pomeriggio, era ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque proprio per parlare della puntata del GF in onda questa sera. A tal proposito, nel corso della puntata, scopriremo il secondo o la seconda finalista dell’edizione. Chi sceglierà il pubblico attraverso il televoto? Lo scopriremo solo stasera durante la puntata del GF.

Ma, come dicevamo, Cesara Buonamici nel dare alcune anticipazioni di stasera ha anche rivelato la data ufficiale della Finale del Grande Fratello. Si tratta di giovedì 4 aprile. Quindi i concorrenti, dopo aver festeggiato il Natale in Casa, festeggeranno anche la Pasqua. È la prima volta che accade una cosa del genere, perché in tutti questi anni di GF non è mai successo un’edizione comprendesse sia le festività natalizie che quelle pasquali.

E proprio parlando di Pasqua, ricordiamo che cade il 31 marzo, quindi Pasquetta è il 1° aprile. Ci viene da pensare che quel giorno non andrà in onda il GF, per questo la Finale è fissata al 4 aprile, che è un giovedì. Infatti, di solito, la Finale è sempre avvenuta nella serata del lunedì, ma essendo un giorno festivo viene da credere che salterà la messa in onda. Ma avremo notizie ufficiali più avanti, forse proprio stasera.