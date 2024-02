“Rivelato il nome del nuovo show di Milly Carlucci: scopri come si chiamerà”

Milly Carlucci pronta a lanciare un nuovo show televisivo

Milly Carlucci, celebre conduttrice televisiva, si appresta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma dopo la conclusione della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle lo scorso 23 dicembre. Lontano dal format de Il Cantante Mascherato, che sembra aver chiuso i battenti, il nuovo show si ispirerà a programmi come Tu sì que vales, presentando una competizione tra artisti dilettanti di vario genere.

Anticipazioni sul nuovo programma di Milly Carlucci: “L’acchiappa talenti”

Le prime indiscrezioni sul nuovo show avevano già iniziato a circolare, ma è stato il sito TvBlog a rivelare ulteriori dettagli il martedì 20 febbraio. Secondo quanto anticipato, il programma condotto da Milly Carlucci dovrebbe chiamarsi “L’acchiappa talenti”. La competizione vedrà la partecipazione di almeno cinque celebrità, incaricate di scoprire nuovi talenti e presentare aspiranti artisti provenienti da diversi settori dello spettacolo alla giuria e al pubblico a casa. Gli spettatori avranno la possibilità di votare i propri preferiti, i quali si esibiranno in diretta durante la prima serata su Rai 1, con la possibilità di votare tramite social e televoto.

Dettagli sulla produzione e sulla giuria del nuovo show di Milly Carlucci

Il nuovo programma condotto da Milly Carlucci dovrebbe essere realizzato in collaborazione con la casa di produzione Fremantle e potrebbe articolarsi in quattro o cinque puntate, a seconda degli spazi disponibili su Rai 1. La trasmissione è prevista per i venerdì di maggio. Riguardo alla giuria, alcune voci indicano la presenza di volti noti provenienti da Ballando con le Stelle. Tra i possibili partecipanti al programma come tutor per i dilettanti potrebbe esserci Flavio Insinna, già noto per la sua partecipazione al Cantante Mascherato. Per quanto riguarda i giudici, Milly Carlucci potrebbe scegliere tre personaggi di spicco dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari. Tuttavia, al momento si tratta solo di indiscrezioni e sarà necessario attendere per avere conferme ufficiali riguardo al cast del nuovo show.

About The Author