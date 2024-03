Rivelazioni su “Beautiful”: l’origine e la pronuncia del titolo

Quando si parla della soap opera americana “Beautiful”, meglio nota come Beautiful, spesso sorge la domanda su come si scriva esattamente il suo titolo. È interessante scoprire l’origine di questa parola e chiarire eventuali fraintendimenti sulla sua pronuncia.

L’origine e il significato di “Beautiful”

L’aggettivo “beautiful” significa “bello” o “bella”, senza distinzione di genere in inglese. Questa parola ha radici antiche che affondano nella storia della lingua inglese, derivando dalla parola “beauty” che venne per la prima volta utilizzata agli inizi del XIV secolo. Foneticamente, la parola “beautiful” si pronuncia ˈbjuː. tɪ. fəl, o in italiano, biùtifol. La soap opera, con il titolo originale “The Bold and the Beautiful”, in italiano rappresenterebbe “I coraggiosi e i belli”, mantenendo così il significato principale della serie. La scelta di abbreviare il titolo per il pubblico italiano è stata dettata dalla maggiore immediatezza e familiarità con la parola “Beautiful”.