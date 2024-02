“Rivoluzione tecnologica: Scopriamo le ultime novità del settore”

Vertice Italia-Romania a Villa Doria Pamphilj

La presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro della Romania Ciolacu si sono incontrati oggi a Villa Doria Pamphilj per un vertice tra Italia e Romania. La riunione ha coinvolto anche una delegazione di ministri dei due Paesi. L’obiettivo del vertice era quello di rafforzare la cooperazione bilaterale e discutere di questioni di interesse comune.

Presentazione della giornata mondiale contro il cancro pediatrico

Nella sala della Regina della Camera dei Deputati si è tenuta oggi la presentazione della giornata mondiale contro il cancro pediatrico. All’evento hanno partecipato i ministri della salute Schillaci, del Lavoro Calderone e per le Disabilità Locatelli. L’obiettivo della giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta contro il cancro nei bambini e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.

Protesta dei trattori a Roma

Oggi si è svolta a Roma una protesta dei trattori organizzata dal movimento “Cra agricoltori traditi” in piazza del Campidoglio e da Altragricoltura e Popolo Produttivo al Circo Massimo. Gli agricoltori hanno manifestato per esprimere la propria insoddisfazione riguardo alle politiche agricole del governo e chiedere maggiori sostegni per il settore. La protesta ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che gli agricoltori italiani stanno affrontando e ha evidenziato la necessità di politiche agricole più efficaci.

About The Author