Robert De Niro: Non pronto alla pensione, almeno per ora

Robert De Niro: una carriera di successo e un futuro promettente

A 80 anni, Robert De Niro continua a sorprendere il pubblico con la sua straordinaria carriera nel mondo del cinema. In un’intervista a People, l’attore riflette sulla sua vita, la paternità e il futuro, sottolineando l’importanza di essere sempre pronti ad affrontare le sfide che la vita ci presenta.

Un percorso di successo

La filosofia di De Niro è stata un pilastro portante lungo tutta la sua carriera. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, ha vinto due premi Oscar: uno nel 1975 come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel film “Il padrino – Parte II” e uno nel 1981 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film “Toro scatenato”. E quest’anno potrebbe aggiungere un’altra statuetta alla sua collezione, con una possibile candidatura come miglior attore non protagonista per il film “Killers of the Flower Moon”, diretto da Martin Scorsese e con la partecipazione di Leonardo DiCaprio e Lily Glandstone.

La gioia della paternità

Nonostante la sua età, De Niro non ha alcuna intenzione di fermarsi. “Godo del mio lavoro”, afferma nell’intervista. Ma allo stesso tempo dedica tempo prezioso alla sua famiglia, in particolare alla sua ultima figlia, la piccola Gia, nata lo scorso anno dalla sua relazione con l’istruttrice di arti marziali Tiffany Chen. L’attore si mostra sorridente mentre tiene la sua adorabile bambina in braccio nelle foto pubblicate da People. De Niro è anche padre di altri figli nati da precedenti relazioni, e fa tesoro dei momenti in cui tutti si riuniscono. “Il fatto che sono tutti insieme significa tutto per me”, afferma.

Un’amicizia speciale e un futuro luminoso

De Niro fa anche grande tesoro dell’amicizia con Martin Scorsese, con cui ha lavorato in numerosi film. “Marty mette le persone in condizione di fare ciò che sanno fare meglio”, spiega l’attore. Quando gli viene chiesto se è pronto per la pensione, De Niro risponde senza esitazione: “Non al momento”. La sua età non rappresenta un ostacolo per lui, e il futuro sembra promettente. “Bisogna essere sempre pronti”, conclude De Niro, “e io sono pronto a qualsiasi cosa la vita abbia in serbo per me”.

In conclusione, Robert De Niro è un’icona del cinema che continua a sorprendere il pubblico con la sua straordinaria carriera. Nonostante la sua età, l’attore è pieno di energia e determinazione, pronto ad affrontare nuove sfide e a godersi la gioia della paternità. La sua amicizia con Martin Scorsese e il suo impegno nel mondo del cinema sono testimonianza del suo amore per l’arte e della sua dedizione al suo lavoro. Non vediamo l’ora di vedere quali successi il futuro riserverà a questa leggenda del cinema.

