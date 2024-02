Roberta Capua svela il suo dolore per il divorzio: “Sognavo una vita insieme”

Roberta Capua confessa per la prima volta: “Nella vita ho affrontato tanti dolori, anche un aborto”

Durante un’intervista nel programma “Storie di Donne al Bivio” condotto da Monica Setta, la celebre personalità del mondo dello spettacolo, Roberta Capua, si è aperta con sincerità e ha affrontato il tema del suo divorzio da Stefano Cassoli, imprenditore bolognese. Durante l’intervista, ha parlato in dettaglio del difficile percorso che ha attraversato durante questa fase della sua vita, prendendo in considerazione anche il loro unico figlio, Leonardo.

Durante l’intervista, Roberta Capua ha rivelato di aver affrontato molti dolori nella sua vita, incluso un aborto. Questa confessione toccante mostra la sua sincerità nel condividere le sue esperienze personali.

Roberta Capua, il divorzio con il marito: la fine di un amore

Roberta Capua, icona televisiva nota per aver vinto il concorso di Miss Italia nel 1986 e per essersi classificata al secondo posto a Miss Universo, è stata al centro dell’attenzione con la notizia del suo divorzio. Ha affascinato il pubblico per anni con la sua presenza rassicurante in programmi televisivi come “Tappeto volante”, “I fatti vostri”, “Buona Domenica” e “Unomattina”. Successivamente, la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa di circa 10 anni dalle luci della ribalta per dedicarsi al figlio. Ora, torna per svelare i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con l’imprenditore Stefano Cassoli.

Durante l’intervista, Roberta Capua ha parlato apertamente del suo ex marito, definendolo “l’amore più grande della mia vita”. Ha condiviso la gioia di essere diventata madre grazie a lui, nonostante le prime diagnosi mediche che indicavano la sua sterilità. Tuttavia, ha anche rivelato che la loro storia non è definitivamente chiusa e ha confessato con malinconia: “Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile”. Nonostante il dolore della separazione, Roberta Capua ha affermato con fermezza di non aver mai tradito il suo ex marito, ad eccezione di un episodio giovanile. Ora, l’ex Miss Italia si concentra esclusivamente sul benessere del figlio Leonardo e dichiara di vivere unicamente per vederlo felice.

Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai. Lei fa chiarezza: “Non voglio polemizzare ma…”

Dopo il divorzio e la fine del suo matrimonio, Roberta Capua si prepara a iniziare una nuova fase della sua vita. Mentre il capitolo del suo matrimonio si chiude, l’ex Miss Italia si concede speranza e resilienza accanto al suo amato figlio. Nonostante la sua assenza dai palinsesti Rai, Roberta Capua ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione, affermando: “Non voglio polemizzare ma…”. Queste parole mostrano la sua volontà di evitare conflitti e di concentrarsi sul suo futuro.

In conclusione, l’intervista di Roberta Capua nel programma “Storie di Donne al Bivio” ha offerto un’opportunità per la celebre personalità del mondo dello spettacolo di condividere apertamente la sua esperienza di divorzio e di parlare del suo percorso di guarigione. La sua sincerità nel parlare dei suoi dolori passati e della sua dedizione al figlio ha toccato il cuore dei suoi fan. Mentre si prepara per una nuova fase della sua vita, Roberta Capua dimostra di essere una donna forte e resiliente.

About The Author