Roberto Burioni: Il Virologo Diventato Una Celebrità Televisiva

Il virologo Roberto Burioni, divenuto famoso per le sue indicazioni durante l’era Covid, si è guadagnato una reputazione di docente estremamente severo. Nonostante il suo atteggiamento accogliente, è noto come l'”incubo” degli studenti di Microbiologia presso l’Università San Raffaele. Una studentessa ha sollevato polemiche riguardo alla prova preliminare dell’esame di Microbiologia, in cui solo il 2,45% dei candidati è riuscito a rispondere correttamente a tutte e 8 le domande del pre-test.

La Contestata Prova di Microbiologia alla San Raffaele

Dopo il pre-esame di Microbiologia presso l’Università San Raffaele, una studentessa ha espresso dubbi sulla sua validità. Nel video condiviso su TikTok, la studentessa ha evidenziato la difficoltà dell’esame e la bassa percentuale di superamento, anche da parte di studenti solitamente eccellenti. La situazione ha attirato l’attenzione della preside della facoltà e del rettore. Il docente Burioni ha inviato una dettagliata email agli studenti con i risultati del test, sottolineando la necessità di studiare con maggiore impegno per superare l’esame.

L’Approccio Rigoroso di Roberto Burioni e le Sue Difese

Il virologo Roberto Burioni ha difeso la sua prassi di pre-esami selettivi, in vigore da oltre un decennio, come strumento per garantire una corretta preparazione degli studenti. Nonostante le proteste suscitate dall’esame di Microbiologia, Burioni ha sottolineato l’importanza di una preparazione accurata per affrontare con successo gli esami universitari. Gli studenti avranno tempo fino a febbraio 2025 per presentarsi nuovamente all’esame, dando loro la possibilità di migliorare e superare la sfida con maggiore determinazione.