Roberto Vecchioni difende Geolier per la sua canzone complessa

Roberto Vecchioni difende Geolier e le sue esibizioni a Sanremo

Durante la trasmissione “In altre parole” condotta da Massimo Gramellini su La7 il 17 febbraio, Roberto Vecchioni ha preso posizione a favore di Geolier, difendendo le sue performance a Sanremo e la città di Napoli. Il cantautore ha cercato di spiegare il significato complesso della canzone del rapper napoletano, sottolineando:

“Innanzitutto Geolier ha cantato una canzone non semplice. Se qualcuno ha capito il testo, lì si tratta di “ognuno va per la sua strada perché pur amandoci non ci capiamo”, e non è un tema proprio facile, è un tema importante, sono cose notevoli”.

Geolier ha affrontato tematiche profonde e complesse, suscitando dibattiti e interpretazioni diverse.

Roberto Vecchioni elogia Napoli e difende Geolier

Roberto Vecchioni, con radici napoletane, ha difeso Napoli e il rapper Geolier dalle critiche, attribuendo parte delle polemiche a un sentimento di ostilità verso il Sud e la città partenopea, che interpreta come invidia. Ha lodato Napoli come un regno con una storia millenaria e una cultura musicale vibrante, sottolineando la sua resilienza e vitalità nonostante le sfide costanti.

“Io amo Napoli. I miei genitori sono napoletani, ma direi le stesse cose di Napoli anche se non lo fossero. Tutti conoscono l’arte di Roma, ma andate a vedere cosa c’è nelle chiese di Napoli”.

Vecchioni esprime un forte attaccamento a Napoli e difende la sua ricchezza culturale e storica.

La polemica su Geolier alla Federico II di Napoli

Le critiche dell’economista Carlo Cottarelli sull’invito rivolto a Geolier dall’Università Federico II di Napoli per una lezione hanno sollevato interrogativi sull’incontro tra mondo accademico e spettacolo. Cottarelli ha manifestato perplessità sull’opportunità dell’invito, citando la canzone di Bennato, “Sono solo canzonette”, per sottolineare il suo punto di vista. Vecchioni ha replicato difendendo il valore della musica di Geolier e criticando l’interpretazione di Cottarelli, evidenziando la profondità dei temi trattati nelle canzoni del rapper napoletano.

La discussione su Geolier all’Università di Napoli solleva interrogativi sull’integrazione tra cultura popolare e istituzioni accademiche.

