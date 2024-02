Roby Baggio svela il suo primo video su Instagram: “Adesso basta…”

Roberto Baggio debutta su Instagram

Roberto Baggio fa il suo ingresso su Instagram, grazie all’iniziativa della figlia che decide di creare un profilo per lui o lo “costringe” a esserci presente su questo social network. Il leggendario calciatore, noto anche come il Divin Codino, si presenta con un video di ringraziamento per i suoi follower e i tifosi che gli hanno fatto gli auguri per il suo 57esimo compleanno.

“Grazie a tutti per quello che avete scritto e l’affetto che mi avete dimostrato,” afferma Baggio, mentre si trova al volante di una Panda 4×4 nelle campagne vicentine. “Vi mando un abbraccio forte a tutti, grazie mille,” aggiunge, per poi rivolgersi scherzosamente alla figlia con un tocco di sarcasmo: “Oh ciccia, adesso basta però eh…“. “Un video è già troppo…“

Il benvenuto sui social di Roberto Baggio

L’ingresso di Roberto Baggio su Instagram è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan, desiderosi di condividere con lui questo nuovo capitolo digitale. La presenza del campione sui social media rappresenta un’opportunità unica per i suoi sostenitori di restare in contatto con lui e di conoscere da vicino la sua vita e le sue passioni al di fuori dal campo da calcio.

“Sono molto emozionato di essere qui su Instagram e di poter condividere momenti speciali con tutti voi,” ha dichiarato Baggio nel suo primo post. La sua autenticità e la sua semplicità hanno subito conquistato il cuore di coloro che lo seguono da anni con affetto e ammirazione.

Un’icona del calcio italiano su Instagram

Roberto Baggio si appresta a diventare una presenza imprescindibile nel panorama dei social media, portando con sé non solo il suo glorioso passato calcistico, ma anche la sua umanità e la sua genuinità. La sua partecipazione attiva su Instagram promette di regalare ai suoi follower contenuti autentici e coinvolgenti, capaci di trasmettere valori positivi e ispirare le nuove generazioni.

Con la sua simpatia e la sua schiettezza, Baggio si candida a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che amano il calcio e che apprezzano le persone autentiche e sincere. Il suo arrivo su Instagram è solo l’inizio di un viaggio emozionante che accompagnerà i suoi fan attraverso momenti unici e indimenticabili.

