Rocca di Papa lancia il Museo diffuso del bosco: fino al 25 ottobre un percorso tra natura, arte e tradizione

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

A Rocca di Papa prende vita il Museo diffuso del bosco, un progetto che unisce cultura, ambiente e turismo esperienziale. L’iniziativa rientra nel programma di Experience Park, avviato nel 2024 e promosso da Valica S.p.A., con il supporto delle principali realtà istituzionali del territorio, tra cui il Parco Regionale dei Castelli Romani.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale dei Castelli Romani attraverso un linguaggio contemporaneo, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Un museo senza pareti immerso nel paesaggio

Il Museo diffuso del bosco si sviluppa lungo i sentieri di Monte Cavo e della Via Sacra, trasformando il bosco in uno spazio espositivo a cielo aperto. Qui l’arte si integra con l’ambiente naturale, dando vita a un percorso che invita a rallentare e a vivere il paesaggio in modo più consapevole.

L’esperienza si distingue per il suo approccio immersivo: non esistono confini tra opera e natura, ma un dialogo continuo che stimola riflessione, emozione e benessere.

Installazioni artistiche tra sostenibilità e creatività

Le opere presenti lungo il percorso raccontano il rapporto tra uomo e natura attraverso forme e materiali diversi. Tra le installazioni più significative spicca quella realizzata da Marco Martalar, artista noto per l’utilizzo di legno di recupero e per la sua capacità di trasformare materiali naturali in sculture di forte impatto visivo.

Accanto a questa, il visitatore incontra opere che raffigurano animali del bosco realizzati in metallo, perfettamente inseriti nel contesto naturale, e installazioni che richiamano il benessere mentale e la connessione con l’ambiente. Il percorso si arricchisce inoltre di elementi simbolici e contemplativi, pensati per offrire nuovi punti di vista sul paesaggio.

Experience Park tra attività outdoor e sapori locali

Il Museo diffuso del bosco è parte integrante di Experience Park, un progetto più ampio che propone attività all’aria aperta come trekking ed escursioni in e-bike, ideali per scoprire le bellezze naturali dei Castelli Romani.

A completare l’esperienza c’è l’offerta gastronomica della Baita di Monte Cavo, dove è possibile assaporare piatti tipici della tradizione locale, trasformando la visita in un percorso che coinvolge anche il gusto.

Un modello di turismo sostenibile per il territorio

Il valore del progetto è stato sottolineato dal presidente del Parco, Ivan Boccali, che ha evidenziato l’importanza di iniziative capaci di coniugare tutela ambientale e fruizione consapevole. Anche il sindaco Massimiliano Calcagni ha ribadito il ruolo strategico del Museo diffuso del bosco per lo sviluppo turistico e culturale della città.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come sia possibile promuovere il territorio in modo innovativo, rispettando l’identità locale e valorizzando le risorse naturali.

Date, orari e informazioni utili

Il Museo diffuso del bosco è visitabile gratuitamente tutti i giorni dal 25 aprile al 25 ottobre. L’area gastronomica è aperta nei fine settimana e nei giorni festivi, con orari variabili a seconda del periodo.

L’esperienza si configura come una delle proposte più interessanti per chi cerca cosa fare nei Castelli Romani, offrendo un perfetto equilibrio tra cultura, natura e relax.