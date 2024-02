Roccella: Il Governo stanziati 16 miliardi per sostenere le famiglie

Eugenia Maria Roccella: 16 miliardi di benefici netti per le famiglie entro il 2024

La Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, ha annunciato durante la tappa bolognese degli Stati Generali della Natalità che il Governo Meloni ha stanziato 16 miliardi di benefici netti per le famiglie entro il 2024. Roccella ha sottolineato l’impegno del governo nel sostenere le famiglie, in particolare dando alle donne e alle coppie la libertà di avere il secondo figlio. In merito a ciò, ha affermato:

“Certo, resta sempre molto da fare e quindi continueremo su questa linea cercando di continuare a favorire le famiglie e in particolare a dare alle donne e alle coppie la libertà di fare il secondo figlio. Le indagini ci dicono che le coppie vogliono in realtà due figli ma poi a volte fanno il primo ma quasi mai fanno il secondo”.

Iniziative a sostegno delle famiglie e della natalità

La Ministra Roccella ha evidenziato che le misure adottate non riguardano solo la natalità, ma mirano anche a ridurre la povertà infantile. Tra le iniziative citate, vi è la riformulazione del reddito di cittadinanza per renderlo più focalizzato sui figli e sulle famiglie con figli. Inoltre, ha menzionato il programma Mimit per i ristoranti familiari, che offre menù per bambini a costi accessibili, consentendo alle famiglie di cenare insieme. Roccella ha sottolineato i benefici per le lavoratrici madri a partire dal secondo figlio, come l’accesso gratuito agli asili nido e l’aumento dei congedi parentali, con un investimento di un miliardo e mezzo nella prima finanziaria e un altro miliardo nella seconda.

Impegno continuo per sostenere le famiglie

La Ministra ha ribadito l’impegno del governo nel sostenere le famiglie e ha evidenziato l’importanza di continuare su questa linea per favorire la natalità e garantire maggiori opportunità alle famiglie italiane. Le politiche messe in atto mirano a creare un ambiente favorevole alla crescita demografica e a garantire il benessere delle famiglie, con particolare attenzione alla libertà di scelta riguardo al numero di figli. Concludendo, Eugenia Maria Roccella ha sottolineato l’importanza di perseguire politiche che supportino le famiglie italiane nel lungo termine, promuovendo la natalità e garantendo un futuro sostenibile per il Paese.

