Roma Appia Run 2026: il 19 aprile torna la corsa unica al mondo tra storia, sport e Appia Antica

Ultimo aggiornamento il 1 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Presentata a Roma la 27ª edizione della Appia Run: percorso rinnovato e grande attesa

È stata presentata ufficialmente la Roma Appia Run 2026, una delle manifestazioni podistiche più iconiche d’Italia, giunta alla sua 27ª edizione.

La conferenza stampa si è svolta nella suggestiva Curia Iulia, nel cuore dei Fori Imperiali, confermando il forte legame tra l’evento e il patrimonio storico della Capitale.

La gara si terrà domenica 19 aprile 2026, con partenza da via di San Gregorio, e promette ancora una volta di offrire un’esperienza unica tra sport, cultura e paesaggio.

Un percorso unico al mondo tra Appia Antica e Colosseo

La Roma Appia Run è considerata una delle corse più affascinanti a livello internazionale, grazie a un tracciato che attraversa luoghi simbolo della città.

I partecipanti correranno lungo la Via Appia Antica, la storica “Regina Viarum”, vivendo un’esperienza immersiva tra archeologia e natura.

Il percorso include passaggi suggestivi come il Parco della Caffarella e le Catacombe di San Callisto, offrendo un contatto diretto con la storia millenaria di Roma.

La gara si distingue inoltre per un primato unico: è l’unica al mondo a disputarsi su cinque diverse superfici, un elemento che la rende ancora più affascinante e tecnica.

Le istituzioni: “Un evento che valorizza Roma nel mondo”

Durante la presentazione, le istituzioni hanno sottolineato l’importanza della manifestazione per la città.

Alessandro Onorato ha evidenziato come la Roma Appia Run sia ormai un evento di altissimo livello, capace di attrarre sempre più turisti e appassionati di running.

Anche Svetlana Celli ha ribadito il valore culturale della corsa, che consente di vivere Roma da una prospettiva nuova, in un dialogo continuo tra sport e patrimonio.

Il direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Simone Quilici, ha invece sottolineato il legame tra i Fori, il Colosseo e l’Appia Antica, definendolo un sistema culturale da valorizzare sempre di più.

Distanze, orari e novità dell’edizione 2026

L’edizione 2026 introduce alcune novità nel percorso, rendendo la gara ancora più coinvolgente.

La distanza principale sarà di 19 km, affiancata da una gara più breve di 7,5 km. Entrambe le prove saranno disponibili sia in versione competitiva che non competitiva.

La partenza della gara corta è prevista alle ore 8.00, mentre quella lunga prenderà il via alle 8.30, sempre da via di San Gregorio.

Il percorso si concluderà all’interno dell’area delle Terme di Caracalla, regalando ai partecipanti un arrivo scenografico e altamente simbolico.

Il Fulmine dell’Appia e il coinvolgimento dei giovani

Grande attenzione anche per i più piccoli con il ritorno del Fulmine dell’Appia, in programma sabato 18 aprile.

Si tratta di una manifestazione dedicata a bambini e ragazzi, con gare di velocità su distanze brevi che negli anni hanno registrato numeri sempre più importanti, confermando il valore educativo dello sport.

Il presidente FIDAL Lazio, Fabio Martelli, ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando come l’evento rappresenti un’opportunità concreta per avvicinare i giovani all’atletica.

Una corsa tra emozione, turismo e identità

La Roma Appia Run non è soltanto una competizione sportiva, ma un evento capace di raccontare l’identità di Roma attraverso il movimento.

Come ha ricordato Antonino Viti, la manifestazione è un viaggio dentro la città e nei suoi valori, mentre l’organizzatore Roberto De Benedittis continua a guardare al futuro con nuove idee per rendere la gara sempre più iconica.

L’evento, inserito nel circuito Follow Your Passion, rappresenta oggi un punto di riferimento per runner, appassionati e turisti sportivi.

Roma Appia Run 2026: quando correre diventa un’esperienza

La Roma Appia Run 2026 si prepara dunque a confermare il suo successo, unendo competizione, paesaggio e cultura in un’unica esperienza.

Un appuntamento imperdibile per chi ama correre, ma anche per chi vuole scoprire Roma in modo diverso, attraversando uno dei percorsi più suggestivi al mondo.