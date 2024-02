Roma, Boeri: Città mondo e mondo di città, governare i cambiamenti per evitare disastri - avvisatore.it

Roma: la sfida delle “città figlie” e la valorizzazione delle aree verdi

Le aree periferiche di Roma, le cosiddette “città figlie” al di fuori delle Mura Aureliane, rappresentano un’importante risorsa per la città. Tuttavia, sorgono criticità legate alla mobilità e alla connessione con le aree verdi. Secondo Paolo Portoghesi, Roma dovrebbe essere concepita come un grande parco, con corridoi verdi biologici che favoriscano la respirazione della città in modo sostenibile. Inoltre, la questione delle scuole è cruciale: mentre nel centro storico molte strutture sono inutilizzate, nelle periferie mancano istituti funzionanti, che svolgono un ruolo fondamentale nell’aggregazione sociale.

La crescita sana delle “città figlie”: equilibrio e identità

Per favorire lo sviluppo equilibrato delle periferie urbane, è necessario prendere spunto dalle teorie di Fernand Braudel e Paolo Portoghesi. Secondo il sociologo Robert Putnam, le relazioni tra le diverse aree urbane devono costituire un tessuto che valorizzi le identità locali senza escludere nessuno. In questo modo, si potrà costruire un senso di appartenenza alla metropoli, valorizzando le risorse culturali di Roma rispetto ad altre città globali.

Roma: verso una trasformazione urbana sostenibile e consapevole

L’arrivo di numerosi investimenti pubblici e privati a Roma solleva interrogativi sulla sostenibilità della trasformazione urbana. È fondamentale evitare un consumo eccessivo di suolo e una cementificazione dannosa, puntando invece sulla rigenerazione urbana e lo sviluppo inclusivo. Il Laboratorio per la città si propone di delineare strategie e una Carta per una trasformazione consapevole, in linea con le sfide ambientali e sociali del presente.

