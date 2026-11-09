Roma, il Premio San Panteleimon celebra la solidarietà per l’Ucraina: riconoscimento al Bambino Gesù, conduce Claudia Conte

Ultimo aggiornamento il 9 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Il 19 novembre nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale la cerimonia dell’Ordine di San Panteleimon. Premiati enti e personalità che si sono distinti nell’assistenza alla popolazione ucraina. Tra i protagonisti anche il coro di voci bianche Liberton.

Roma, 9 novembre 2026 – Dalla sanità alla cooperazione internazionale, dall’impegno delle istituzioni al volontariato: Roma rende omaggio a chi si è distinto per la solidarietà verso il popolo ucraino. Si svolgerà giovedì 19 novembre, alle ore 17.30, nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale, la cerimonia del Premio per la Professionalità e la Misericordia – Ordine di San Panteleimon, dedicata al conferimento delle onorificenze per la stagione 2025-2026.

Tra i premiati figura l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, insieme a professionisti, fondazioni e rappresentanti del mondo istituzionale che hanno contribuito a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

A presentare la manifestazione sarà la giornalista e attivista Claudia Conte, cittadina onoraria ucraina e già insignita del Premio nell’edizione 2025.

Premio San Panteleimon a Roma, Claudia Conte presenta l’evento dedicato all’Ucraina

La cerimonia sarà condotta da Claudia Conte, da tempo impegnata in attività di sensibilizzazione e iniziative di solidarietà a favore del popolo ucraino. Dopo aver ricevuto il riconoscimento nel 2025, la giornalista torna all’appuntamento romano per accompagnare la consegna delle onorificenze a enti e personalità distintisi per il loro impegno umanitario.

Uno spazio particolare sarà dedicato alla musica con la partecipazione del coro di voci bianche «Liberton», formato dai bambini della scuola cattolica ucraina Santa Sofia, che si esibiranno durante la manifestazione.

L’evento si terrà con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia e dell’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Ordine di Malta.

Il Bambino Gesù tra gli insigniti del Premio dell’Ordine di San Panteleimon 2026

Uno dei principali riconoscimenti sarà assegnato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell’ambito del Premio che valorizza la professionalità e la misericordia al servizio della collettività.

Tra gli insigniti anche l’avvocato Achille Campagna, per il contributo offerto nell’assistenza legale alle vittime del conflitto in Ucraina.

Un riconoscimento speciale sarà attribuito alla Cattedrale e alla Società di Santa Sofia, per l’impegno nel sostegno alla comunità ucraina e nella conservazione della sua identità culturale, religiosa e delle tradizioni.

Fondazioni, parlamentari e associazioni: chi riceverà i riconoscimenti per la solidarietà all’Ucraina

La cerimonia prevede inoltre la consegna di attestati e targhe a organizzazioni e personalità che si sono distinte per iniziative di assistenza e solidarietà.

Tra i destinatari figurano la Fondazione Banco Farmaceutico, la Fondazione Grimaldi, il senatore Marco Scurria, presidente del Comitato scientifico di Domus Europa – Centro europeo di cooperazione Italia-Ucraina, il senatore Filippo Sensi e la deputata Lia Quartapelle.

Saranno inoltre riconosciuti i contributi di Andrea Iacomini, portavoce dell’UNICEF, Roberto Schiavone di Favignana, presidente di Universo Humanitas, e Roberto Falletti, presidente dell’associazione La Memoria Viva.

Un riconoscimento collettivo a chi, attraverso il proprio ruolo professionale, istituzionale o associativo, ha contribuito a costruire iniziative di sostegno concreto alla popolazione ucraina.

Cos’è l’Ordine di San Panteleimon e perché premia la solidarietà

L’Ordine di San Panteleimon è un’onorificenza ucraina dedicata a quanti si distinguono per professionalità, misericordia e servizio alla società.

Attraverso il Comitato Estero per l’Italia, il Premio valorizza anche l’impegno di cittadini, istituzioni e organizzazioni italiane che hanno offerto un contributo nei settori sanitario, sociale e umanitario a favore dell’Ucraina.

La cerimonia del 19 novembre rappresenta così un’occasione per ribadire il valore della solidarietà internazionale e riconoscere pubblicamente l’impegno di chi ha operato a sostegno delle persone colpite dalla guerra.

L’appuntamento è nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale, in via XXIV Maggio 9 a Roma, giovedì 19 novembre alle ore 17.30.