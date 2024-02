Roma: Inchiesta corruzione e traffico influenze, ai domiciliari Gabriele Visco

Figlio di ex ministro delle Finanze ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta a Roma

Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, è stato posto ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Roma. L’operazione ha coinvolto anche due imprenditori e un avvocato romano, con l’esecuzione di un sequestro preventivo, anche “per equivalente”, per un valore di 230mila euro. Le accuse contestate nell’indagine riguardano corruzione e traffico di influenze.

L’operazione delle forze dell’ordine

I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutario hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro delle Finanze, insieme a due imprenditori e un avvocato romano. L’operazione ha comportato anche un sequestro preventivo, per un valore di 230mila euro. Le accuse contestate nell’ambito dell’inchiesta riguardano corruzione e traffico di influenze. Le indagini sono ancora in corso e si stanno valutando ulteriori sviluppi.

Le accuse e le posizioni coinvolte

Le accuse contestate nell’inchiesta riguardano corruzione e traffico di influenze. Le posizioni degli indagati variano a seconda del loro coinvolgimento. Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro delle Finanze, è tra gli indagati e si trova attualmente ai domiciliari. Gli imprenditori e l’avvocato romano coinvolti sono stati sottoposti alla stessa misura cautelare. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato anche al sequestro preventivo di beni per un valore di 230mila euro. L’indagine è ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi per fare luce sulla vicenda.

In conclusione, Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, è stato posto ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Roma. L’operazione ha coinvolto anche due imprenditori e un avvocato romano, con l’esecuzione di un sequestro preventivo per un valore di 230mila euro. Le accuse contestate riguardano corruzione e traffico di influenze. Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi per fare chiarezza sulla vicenda.

