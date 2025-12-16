Roma, inclusione e benessere: collaborazione tra Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma

A Roma prende il via una nuova collaborazione dedicata al benessere inclusivo. Fondazione I.S.C. Roma Litorale ETS e V SPA Roma hanno avviato una partnership con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico delle persone con disabilità e promuovere percorsi di inclusione sociale in contesti dedicati alla cura della persona.

La Fondazione I.S.C. Roma Litorale opera da oltre 45 anni nel campo dell’assistenza e della riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità del neurosviluppo, malattie rare e fragilità complesse. V SPA Roma è un centro benessere specializzato in percorsi sensoriali e trattamenti personalizzati orientati al miglioramento della qualità della vita.

Benessere e accessibilità al centro del progetto

Inclusione attraverso nuove esperienze

Secondo Stefano Galloni, Direttore Generale della Fondazione I.S.C. Roma Litorale, il miglioramento della qualità della vita passa anche dall’accesso a luoghi e servizi non tradizionalmente frequentati dalle persone con disabilità.
«La reale inclusione consente a ciascuno di vivere spazi adeguati alle proprie caratteristiche. La collaborazione con V SPA Roma ci permette di integrare i percorsi riabilitativi con i benefici psicofisici legati all’esperienza in SPA, in ambienti sicuri e accoglienti».

Una rete tra Terzo Settore e imprese

Galloni sottolinea inoltre il valore della collaborazione tra realtà diverse:
«Questa iniziativa rappresenta un modello innovativo di rete tra Terzo Settore e impresa. Il mondo della disabilità è in continua evoluzione e richiede non solo strutture accessibili, ma anche competenze specifiche nell’accoglienza. Negli ultimi anni abbiamo investito nella formazione per rispondere a bisogni sempre più diversificati».

Il contributo di V SPA Roma al benessere inclusivo

Il benessere come diritto

Per V SPA Roma, la collaborazione con la Fondazione rappresenta un passo concreto verso un modello di wellness più accessibile.
Bruno Ferrera, fondatore di BF Wellness, società che ha curato il concept e la direzione tecnica della SPA, afferma:
«Il benessere non è un privilegio, ma un diritto. Una SPA deve essere un luogo capace di accogliere ogni persona, ascoltarne le esigenze e accompagnarla in un percorso di equilibrio psicofisico che tenga conto anche della dimensione emotiva e sociale».

Formazione e accoglienza dedicata

Immagine WhatsApp 2025 12 16 ore 08.47.02 edec233a

La SPA Manager Sabrina Andriaccio, responsabile della formazione del personale e dell’organizzazione dell’accoglienza, evidenzia l’importanza della preparazione:
«Accogliere giovani con fragilità richiede sensibilità, competenza e un modello chiaro di inclusione. Abbiamo strutturato ambienti e modalità di fruizione pensati per rispondere a bisogni diversi, con l’obiettivo di rendere il benessere accessibile a tutti».

Un percorso orientato al futuro

Formazione e welfare

La collaborazione con V SPA Roma rientra in una strategia più ampia della Fondazione I.S.C. Roma Litorale, focalizzata sulla formazione professionale e sulla costruzione di reti tra enti pubblici, privati e Terzo Settore.

In questo contesto, l’8 gennaio, presso la Sala Riario di Ostia Antica, la Fondazione parteciperà a un convegno dedicato ai benefici della formazione professionalizzata per le imprese del settore salute e welfare, insieme a realtà istituzionali e al partner tecnico Espansione srl.

L’iniziativa mira a promuovere un modello di accoglienza più consapevole e competente, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone con disabilità.

Un progetto di inclusione sul territorio romano

La collaborazione tra Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma rappresenta un esempio di integrazione tra sociale e benessere.
Un progetto che rafforza le relazioni territoriali e apre nuove opportunità di partecipazione, crescita personale e socializzazione.

