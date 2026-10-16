Roma, non solo CGIL: il 17 ottobre il popolo NOVAX scende in piazza e annuncia una nuova coalizione politica

Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

A Piazza Santi Apostoli la manifestazione dei movimenti del dissenso. Nel comunicato diffuso dall’avvocato Polacco, critiche alla rappresentanza sindacale e l’annuncio di un progetto elettorale nazionale sotto il simbolo NOVAX.

ROMA – Non solo CGIL. Sabato 17 ottobre, alle ore 15, Piazza dei Santi Apostoli a Roma sarà teatro di una manifestazione annunciata dalla Coalizione NOVAX, che punta a riunire sotto un unico simbolo esponenti e movimenti del dissenso emersi durante gli anni dell’emergenza sanitaria.

A darne notizia è un comunicato stampa diffuso dall’avvocato Polacco, nel quale vengono illustrate le ragioni della mobilitazione e le prospettive politiche della nuova aggregazione.

«Sabato 17 ottobre alle ore 15:00, nella storica piazza dei Santi Apostoli è chiamato a raccolta tutto il popolo della dissidenza che dal 2020 sta combattendo una battaglia di democrazia e libertà secondo il dettato della costituzione Italiana».

Non solo CGIL, la protesta dei movimenti del dissenso

La manifestazione viene annunciata in una giornata che, secondo il comunicato, vedrà scendere in piazza anche la CGIL. Gli organizzatori della mobilitazione NOVAX rivolgono dure critiche alla rappresentanza sindacale e politica, richiamando le vicende dei lavoratori sospesi o allontanati dall’attività durante il periodo delle misure sanitarie.

«Sabato 17 ottobre nella piazza di Roma non sfilerà solo la CGIL per l’ennesimo corteo politico antigovernativo e senza vere rappresentanze dei lavoratori, lavoratori dimenticati sia dalla classe politica che dalla classe sindacale che hanno consentito centinaia di migliaia di sospensioni e licenziamenti dal lavoro a chi non ha voluto ubbidire alla più grande sperimentazione sociale e farmacologica della storia umana».

Parole che esprimono la posizione degli organizzatori nei confronti delle scelte istituzionali e sindacali degli anni passati.

Una nuova Coalizione NOVAX con un simbolo comune

Al centro dell’iniziativa non c’è soltanto la manifestazione romana. Il comunicato annuncia infatti la nascita di una coalizione che intende aggregare diverse realtà del dissenso, con l’obiettivo dichiarato di costruire una rappresentanza comune.

«E nata una grande Coalizione dei Movimenti del dissenso con un simbolo ed un nome molto forti, dirompenti , Coalizione che vede presenziare, sotto il simbolo NOVAX, i maggiori esponenti del mondo del Dissenso che in questi anni emergenziali hanno dato vita alla lotta democratica di una parte consistente della popolazione italiana e che vede accanto a sé anche centinaia di migliaia di cittadini che hanno dovuto subire il ricatto del vaccino, che hanno dovuto subire eventi avversi drammatici, che hanno visto morire parenti ed amici con turbo tumori e malori improvvisi».

Nel passaggio, la Coalizione richiama anche presunti eventi sanitari associati alla vaccinazione. Il testo riporta le affermazioni degli organizzatori, senza che ciò costituisca una verifica dei rapporti causali evocati.

Dalla protesta alle elezioni: il progetto politico della Coalizione NOVAX

La prospettiva elettorale rappresenta un altro elemento centrale dell’annuncio. La Coalizione dichiara di voler essere presente nelle regioni italiane con il simbolo NOVAX e di rivolgersi anche ai cittadini che negli ultimi anni hanno scelto di non partecipare al voto.

Nel comunicato viene inoltre contestata la normativa relativa alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

«La Coalizione NOVAX , nonostante la legge anticostituzionale voluta e varata dal Governo Meloni che prevede la raccolta di quasi mezzo milione di firme per poter presentare le liste elettorali, sarà presente in ogni regione italiana con il proprio simbolo NOVAX a rappresentare una parte importante dell’Italia che fino a ieri aveva deciso di astenersi dal voto ritenendo maggioranza ed opposizione una faccia della stessa medaglia e che dalle prossime elezioni voteranno il simbolo NOVAX».

L’intenzione annunciata è dunque quella di trasformare l’esperienza dei movimenti del dissenso in una presenza organizzata anche sul terreno elettorale. Le contestazioni sulla costituzionalità della legge e sui requisiti di raccolta delle firme restano valutazioni espresse dalla fonte.

Piazza Santi Apostoli, il richiamo alla libertà

La giornata romana viene presentata dagli organizzatori come un appuntamento di mobilitazione e di visibilità pubblica per la nuova Coalizione.

Il comunicato diffuso dall’avvocato Polacco si chiude con un riferimento all’inno che accompagnerà l’iniziativa:

«Il popolo NOVAX griderà nella piazza romana di sabato 17 ottobre alle ore 13 il proprio inno LIBERTA’ LIBERTA’».

La manifestazione annunciata per il 17 ottobre segna così, nelle intenzioni dei promotori, il passaggio da una mobilitazione sviluppatasi negli anni dell’emergenza sanitaria a un progetto di rappresentanza politica sotto il simbolo NOVAX.

Fonte: comunicato stampa diffuso dall’avvocato Polacco.