4 Dicembre 2025
Roma, si conclude la II Edizione 2025 dell’Abbraccio Universale del Tango: un progetto che unisce terapia, arte e inclusione sociale
Si è chiusa a Roma la II Edizione 2025 dell’Abbraccio Universale del Tango, il progetto gratuito di tango terapia, comunicazione e teatro ideato dalla regista e danzatrice Fatima Scialdone. L’iniziativa, promossa da TangoEventi e ospitata dall’ASP San Michele, ha coinvolto decine di partecipanti provenienti da contesti di fragilità emotiva, sociale o fisica.

Un percorso gratuito per donne, giovani e persone fragili

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza riabilitativa e relazionale attraverso il linguaggio del tango, un’attività che fonde ritmo, movimento e ascolto reciproco.

A prendere parte all’edizione 2025 sono state persone che vivono diverse forme di vulnerabilità:

  • donne in situazioni di difficoltà o solitudine,
  • persone che hanno subìto violenza o abbandono,
  • giovani vittime di bullismo,
  • pazienti affetti da Parkinson e altre patologie psico-motorie.

La metodologia della tango terapia si basa sull’idea che il contatto, la postura e il dialogo corporeo possano favorire autostima, equilibrio emotivo e benessere psicofisico, contribuendo a ridurre isolamento e ansia.

La performance finale: il Tango Teatro emoziona il pubblico

La conclusione del percorso è stata celebrata con una performance di Tango Teatro, una rappresentazione costruita nel corso dei mesi attraverso esercizi di movimento, consapevolezza e relazione.

Lo spettacolo ha commosso il pubblico presente, mostrando come il tango possa diventare un mezzo espressivo capace di raccontare fragilità, rinascite e nuove possibilità di incontro.

Il ruolo dell’ASP San Michele: “Siamo parte attiva del tessuto urbano”

Il progetto è stato ospitato dall’ASP San Michele, ente pubblico romano impegnato in attività socio-assistenziali e culturali rivolte alle persone vulnerabili.

Il Presidente Giovanni Libanori ha commentato così l’iniziativa:

“È stato un vero piacere ospitare nei nostri spazi un progetto così significativo e in piena sintonia con la mission del San Michele. Il nostro obiettivo è quello di essere parte attiva del tessuto urbano, sostenendo con continuità iniziative rivolte alle persone fragili e vulnerabili.”

Le parole di Libanori sottolineano l’intenzione dell’Ente di integrarsi sempre più nelle dinamiche sociali della città, promuovendo percorsi culturali e terapeutici aperti alla comunità.

Tango terapia: una pratica in crescita

Negli ultimi anni, la tango terapia ha ottenuto un crescente riconoscimento internazionale grazie ai suoi benefici documentati in ambito motorio, psicologico e relazionale.
Studi e progetti pilota dimostrano che il tango può:

  • migliorare l’equilibrio posturale,
  • stimolare memoria e coordinazione,
  • favorire il contatto empatico,
  • ridurre ansia, stress e senso di isolamento,
  • aumentare la fiducia in sé e negli altri.

L’Abbraccio Universale del Tango si inserisce dunque nel panorama delle iniziative che utilizzano l’arte come strumento di inclusione e cura.

Un successo che guarda al futuro

Grazie alla buona riuscita delle prime due edizioni, il progetto potrebbe tornare anche nei prossimi anni, ampliando il numero di partecipanti e rafforzando le collaborazioni tra enti culturali, associazioni e strutture socio-assistenziali.

