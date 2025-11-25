Roma si illumina di glamour: Neon Flow debutta a Re di Roma con ospiti vip e arte pop

Ultimo aggiornamento il 25 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Re di Roma non è mai stata così luminosa. È qui, precisamente in Via Appia Nuova 191, che ha aperto i battenti Neon Flow, il nuovo showroom e galleria d’arte che sta già facendo parlare tutta la città. Un mix di neon, design, creatività e volti noti che ha trasformato l’inaugurazione in uno degli eventi più brillanti della stagione.

A rubare la scena, oltre alle installazioni luminose, c’erano infatti ospiti che non passano inosservati: Luca Tommassini, il coreografo di Madonna e genio assoluto della performance, ha ammirato le opere con la sua inconfondibile classe. Presenti anche Manuela Arcuri e il sempre riconoscibile Federico Fashion Style, che con look scintillanti e sorriso da star ha acceso l’attenzione dei presenti. E non potevano mancare i volti più chiacchierati della tv: Arianna Mercuri e Valerio Ciaffaroni – direttamente da Temptation Island – che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più frizzante.

Quattro menti creative dietro un progetto che cambia le regole del design romano

Il successo di Neon Flow porta la firma di Aldo Nannuzzi, Libero Paglia, Nicholas Gentilezza e Ali Hassan, i quattro soci che hanno dato vita a uno spazio curato in ogni minimo dettaglio. Il loro obiettivo? Unire arte, luce e lifestyle in un format mai visto prima in città.

Il risultato è un luogo che non è solo uno store e non è solo una galleria, ma una vera esperienza immersiva dove ogni angolo è instagrammabile: specchi, neon personalizzati, rivestimenti luminosi, insegne per locali e attività, ma anche piccoli pezzi di design che possono trasformare un ambiente con un semplice tocco di luce.

Arte pop, street vibes e sculture luminose: dentro la galleria di Neon Flow

Tra le pareti della nuova galleria, gli ospiti dell’inaugurazione hanno potuto scoprire una selezione di opere capaci di mettere insieme avanguardia, cultura pop e sperimentazione artistica.

L’opera che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata senza dubbio l’angelo imponente creato da Cristian Troiani, una scultura realizzata con 5.000 chiodi che dialoga con la luce in modo sorprendente. Accanto, luminosissima e ironica, la reinterpretazione pop di Paperon de’ Paperoni firmata da Vincent, una dichiarazione d’amore ai personaggi iconici della nostra infanzia.

Molto fotografata anche la versione del Joker realizzata da Eleonora Crippa, costruita con specchi rotti e neon che conferiscono alla figura un’aura intensa e quasi cinematografica. Completa il percorso l’opera street di RedZone, interamente eseguita a stencil, che aggiunge una nota urbana e graffiante allo spazio.

Non solo arte: Neon Flow è anche shopping di design e idee regalo cult

Tra un’opera e l’altra, Neon Flow offre un universo di oggettistica e design che strizza l’occhio al pubblico lifestyle. Gli scaffali ospitano pezzi unici e marchi amati dagli appassionati: dagli oggetti firmati Seletti agli occhiali OKKIA, passando per i profumi Muhà, complementi d’arredo, piatti, bicchieri, decorazioni e una selezione di gadget che promettono di diventare “must” per le feste natalizie.

Un catalogo curato e originale che rende il negozio un luogo perfetto sia per chi vuole arredare con carattere sia per chi cerca un regalo non banale.

Neon Flow: il nuovo indirizzo che cambia il mood di Via Appia Nuova

Con la sua estetica giovane e contemporanea, Neon Flow si candida ufficialmente a diventare un nuovo hotspot romano: un luogo dove la luce racconta storie, l’arte dialoga con la cultura pop e il design diventa un’esperienza da vivere più che da osservare.

Il debutto, baciato da vip, creativi e appassionati, lo conferma: grazie alla visione dei soci Nannuzzi, Paglia, Gentilezza e Hassan, Re di Roma ha un nuovo motivo per brillare.

E questa volta, la parola “neon” non è solo una moda: è un nuovo modo di vedere la città.