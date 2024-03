"Romanzo Criminale: un Thriller Cult da non Perdere" - Milano CronacaLive

Nella trama del film si dipinge un quadro della banda della Magliana, che ha seminato il terrore nella Roma degli anni Sessanta.

Il Cast: Verdadeiros Talentos

Nel cast di “Romanzo Criminale” spiccano nomi del calibro di Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e molti altri.

La Trama: Quando il Male Diventa Dominio

Un gruppo di adolescenti, in un gesto di ribellione, ruba un’automobile e, in un tragico incidente, colpisce un agente di polizia. Da qui inizia la loro ascesa nel mondo del crimine, trovando rifugio in una roulotte isolata presso una spiaggia.

Curiosità e Successo del Film

Il film ha ottenuto un grande successo, aggiudicandosi ben otto premi David di Donatello e cinque Nastri d’argento nel 2006. Una particolarità del cast è la presenza di Michele Placido in un cameo, dove interpreta il ruolo del genitore di Freddo.