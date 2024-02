Romeo Beckham e Mia Regan: La Rottura dopo 5 Anni di Amore

La fine di una storia d’amore tra Romeo Beckham e Mia Regan

Dopo quasi 5 anni insieme, Romeo Beckham e Mia Regan hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. La conferma ufficiale della rottura è arrivata attraverso due stories pubblicate dai due sui loro profili Instagram personali. Le voci sulla crisi della coppia erano circolate sui tabloid britannici, con insider che avevano rivelato al Mirror dettagli sulla situazione: “Romeo e Mia hanno avuto un litigio… non sono più insieme. Nonostante vivessero sotto lo stesso tetto, sembra che Mia si sia trasferita dai genitori“. Nonostante in passato abbiano superato momenti difficili, sembra che questa volta la separazione sia definitiva.

Il Messaggio sui Social di Romeo Beckham e Mia Regan

Mia Regan è stata la prima a confermare la fine della relazione, condividendo una foto su cui lei e Romeo Beckham mangiavano un gelato, commentando: “Questo è Romeo, siamo cresciuti insieme dall’età di 16 anni! L’amore assume forme diverse man mano che cresci – ironizza – Dopo 5 anni siamo diventati solo amici, eheh“. Romeo Beckham ha poi postato una foto con l’ex ragazza, scrivendo: “Io e Mooch abbiamo deciso di separarci dopo 5 anni di amore. Manteniamo amore e rispetto reciproci, abbiamo una forte amicizia che sarà eterna“.

Una Storia d’Amore Finale: Romeo Beckham e Mia Regan

In passato, si vociferava che Romeo Beckham e Mia Regan, insieme dal 2019, stessero considerando il matrimonio. Queste voci, però, sono state smentite definitivamente con la rottura della coppia. Segnali di tensione erano emersi in precedenza, come il mancato scambio di foto insieme durante l’ultimo San Valentino, segnalato dal Daily Mail. Con la conferma della fine della relazione, si chiude ufficialmente un capitolo per Romeo e Mia.