Romeo e Giulietta intentano causa a Paramount per violazione di copyright

Olivia Hussey e Leonard Whiting: Azione Legale per Scena di Nudo in Romeo e Giulietta

Olivia Hussey e Leonard Whiting, le celebri star britanniche del film “Romeo e Giulietta” diretto da Franco Zeffirelli, hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro la Criterion Collection per una scena controversa di nudo presente nel film. Nonostante siano ormai anziani ultra-settantenni, i due attori avevano già denunciato la Paramount all’inizio del 2023 per lo stesso motivo, ma la causa era stata archiviata nel maggio dello stesso anno.

“Niente nel film ‘Romeo e Giulietta’ raggiungeva il livello di pornografia infantile*”, aveva dichiarato il giudice nel processo precedente. Tuttavia, questa volta l’attenzione si sposta sulla Criterion Collection, che ha distribuito il film in versione Blue-ray un anno fa. Hussey e Whiting, che all’epoca delle riprese avevano rispettivamente 15 e 16 anni, affermano che la scena in cui furono richiesti di spogliarsi è stata un evento traumatico per loro.

Il Contenzioso e le Rivendicazioni degli Attori

Nella causa originaria, i due attori avevano richiesto un risarcimento danni di 500 milioni di dollari. Nonostante la scomparsa di Zeffirelli nel 2019, il film “Romeo e Giulietta” ottenne un grande successo, ricevendo numerose nomination agli Oscar e vincendo due premi per la cinematografia e i costumi. Olivia Hussey attualmente ha 72 anni, mentre Leonard Whiting ne ha uno in più.

Secondo quanto riportato, il regista aveva garantito loro che non avrebbero dovuto spogliarsi completamente, ma indossare abiti color carne per la scena incriminata. Tuttavia, all’ultimo momento, Zeffirelli cambiò idea sostenendo che il film sarebbe stato un fallimento se i due attori non fossero apparsi nudi a letto. La nuova causa afferma che l’accordo originario non permetteva alla Paramount di utilizzare il materiale in altri formati oltre al 35 mm.

La Situazione Attuale e la Richiesta di Risarcimento

La coppia, le cui carriere non hanno mai decollato dopo il successo di “Romeo e Giulietta”, ha tentato di risolvere la questione in via extragiudiziale offrendo una soluzione alla Paramount, che è stata però respinta. Di conseguenza, Hussey e Whiting hanno deciso di tornare in tribunale per far valere le proprie ragioni. “Crediamo che oltre mezzo secolo di prigionia mentale per questo evento traumatico sia stato abbastanza”, hanno dichiarato i due attori a Entertainment Weekly, manifestando la loro determinazione nel perseguire la causa fino in fondo.

