Rosalía presenta “LUX”: un album spirituale e multilingue che trova un sorprendente eco in “ANIMA MUNDI” di Monica Marziota

Ultimo aggiornamento il 13 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Il nuovo album di Rosalía, intitolato “LUX”, segna una svolta artistica che affonda le radici nella spiritualità, nella ricerca linguistica e nell’esplorazione delle tradizioni del mondo. Pubblicato nei giorni scorsi, il progetto riunisce diciotto brani in tredici lingue differenti e si configura come un viaggio intimo, visionario e profondamente evocativo, dove le suggestioni mistiche incontrano sonorità contemporanee. Con riferimenti espliciti a figure come San Francesco d’Assisi e Santa Rosalia, “LUX” si muove su un confine sottile tra sacro e moderno, proponendo una narrazione musicale di respiro internazionale.

“LUX”: un’opera che intreccia tradizione, spiritualità e sperimentazione

Un album che parla molte lingue, anche interiori

LUX appare come un percorso di trasformazione. Rosalía sceglie di cantare in tredici lingue diverse, tra cui anche l’italiano e il siciliano, confermando la volontà di spingersi fuori dalle convenzioni del pop mainstream. Ogni brano vive in un’atmosfera sospesa, dove il suono si fa preghiera, meditazione, visione. L’artista costruisce così un vocabolario musicale che attraversa culture e sensibilità, lasciando emergere una dimensione spirituale che diventa protagonista.

Un’estetica che richiama il sacro

Le tematiche dell’album evocano tradizioni religiose e figure mistiche, inserite all’interno di un impianto sonoro moderno e denso di sperimentazione vocale. L’universo simbolico che ne deriva restituisce un’opera che non teme l’audacia, capace di dialogare con un pubblico globale pur mantenendo un profondo radicamento spirituale.

Il dialogo ideale con “ANIMA MUNDI”: la ricerca vocale e ancestrale di Monica Marziota

Un progetto che aveva già indicato una nuova direzione

L’approccio di Rosalía trova un’interessante consonanza con il lavoro di Monica Marziota, autrice dell’album “ANIMA MUNDI – Canti Sacri per Voce Sola in Lingue Ancestrali”. Pubblicato lo scorso maggio nel giorno dedicato a Santa Giovanna d’Arco, il disco della Marziota si ispira alla figura straordinaria di Santa Ildegarda de Bingen, anticipando una tendenza che oggi emerge con forza anche nella musica più popolare.

Dodici brani, dodici lingue, un’unica ricerca spirituale

ANIMA MUNDI è un’opera composta da dodici brani interamente vocali, ognuno affidato a una lingua differente. La scelta delle lingue – molte delle quali antiche, minoritarie o prossime alla scomparsa – conferisce alla musica una potenza arcaica e rituale. Idiomi come guaraní, náhuatl, taíno, yoruba, giudaico-spagnolo, grecanico, sardo logudorese e latino si intrecciano in un percorso che porta l’ascoltatore verso un’esperienza di immersione culturale e spirituale. L’album si distingue per la sua coerenza artistica e per una raffinata profondità concettuale, elementi che lo rendono un riferimento nel panorama della ricerca vocale contemporanea.

Due percorsi diversi, un’unica tensione verso il sacro

Una nuova centralità della spiritualità nella musica di oggi

Il confronto tra “LUX” e “ANIMA MUNDI” evidenzia come, pur provenendo da tradizioni e stili differenti, entrambe le artiste siano giunte alla stessa necessità espressiva: riportare il sacro al centro del linguaggio musicale. La spiritualità, spesso marginalizzata nelle produzioni mainstream, torna così a essere uno strumento di narrazione potente e universale.

Dove ascoltarli

“LUX” di Rosalía è disponibile su Spotify:

https://open.spotify.com/album/5pUo3fmmHT8bhCyDMzPz4S

“ANIMA MUNDI” di Monica Marziota è disponibile su Spotify:

https://open.spotify.com/intl-es/album/3Z09RPx6LLdOnfOhHjzPPk?si=LfjLJeSxQv2pAfhYraLMgA