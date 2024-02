Rossetto antico iraniano: 4mila anni di storia

Il rossetto più antico del mondo: una scoperta archeologica in Iran

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova, in collaborazione con colleghi dell’Università di Teheran, ha fatto una scoperta sorprendente nel campo dell’archeologia. Si tratta del rossetto più antico del mondo, risalente a circa 4mila anni fa e di origine iraniana. Questo antico rossetto, di un intenso colore rosso scuro, è stato trovato in un flacone in clorite finemente scolpito, datato tra il 1900 e il 1700 a.C. Lo studio, intitolato ‘A Bronze Age lip-paint from southeastern Iran’, è stato pubblicato su ‘Scientific Reports’, una rivista del gruppo Nature.

Secondo gli esperti, il rossetto era una preparazione cosmetica a base di ematite, manganite e braunite, mescolati a cere e oli vegetali. La sua composizione è molto simile a quella dei moderni rossetti. “Questa scoperta – afferma Massimo Vidale del Dipartimento Beni culturali dell’Università di Padova – rivela come gli artigiani dell’antico Iran già 5-4mila anni fa avessero conoscenze molto avanzate sulla produzione di composti metallici, naturali e sintetici, utilizzati per la creazione di cosmetici come il kohl, il fondotinta a base di carbonato di piombo e gli ombretti”.

Una delle caratteristiche interessanti di questo rossetto è la presenza di tracce minime di piombo. Secondo gli studiosi, questo potrebbe suggerire che le persone che utilizzavano il trucco fossero consapevoli dei pericoli dell’ingestione diretta di questo metallo. Inoltre, si ipotizza che l’uso del trucco, in particolare del rossetto, fosse un modo per manifestare pubblicamente il ruolo dominante di una parte elitaria della popolazione in contesti formali e cerimoniali.

Questa scoperta apre nuove prospettive sulla conoscenza delle antiche civiltà e delle loro pratiche cosmetiche. “È affascinante pensare che già migliaia di anni fa le persone fossero in grado di creare cosmetici così sofisticati”, afferma Vidale. Questo ritrovamento dimostra ancora una volta l’importanza della ricerca archeologica nel svelare i segreti del passato e arricchire la nostra comprensione delle civiltà antiche.

