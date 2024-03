Ruba un Milione al Tribunale: il Curatore Fallimentare Svelato

Il Curatore Ingannevole

Un rispettabile commercialista di Varese, sessantenne, è stato accusato di aver escogitato un piano discutibile per sottrarre un milione e trecentomila euro, intervenendo in modo fraudolento durante le procedure di fallimento gestite presso il Tribunale di Varese. Il professionista, anche curatore degli uffici giudiziari situati in via Cacciatori delle Alpi, si è trovato al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Varese e dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale.

L’Inganno Svelato

Dinanzi al giudice fallimentare, il sessantenne ha ammesso di aver deviato parte delle somme ottenute dalla vendita di immobili appartenenti ai soci delle società in fallimento. L’Ordine dei Commercialisti di Varese ha reagito prontamente, radiando il colpevole dalle proprie liste. Tutto ciò che sembrava regolare nel suo operato è stato rivelato essere frutto di attività illecite: dalle spese fictie alle produzioni di documenti falsi, tutto finalizzato a depredare i creditori delle società fallite.

Lussi e Investimenti Fraudolenti

Le indagini si sono concentrate su almeno dieci procedimenti seguiti dal commercialista, mettendo in luce una rete intricata di inganni architettata per godere di una vita agiata. Il milione sottratto ai creditori è finito a finanziare una serie di lussi, come auto di lusso e costose vacanze in mete esotiche. Ma il sessantenne non ha trascurato il suo avvenire: i proventi illeciti sono stati reinvestiti in attività economiche collegate a lui.

Mentre la giustizia corre al recupero delle somme sottratte e la reputazione del commercialista è andata in frantumi, si apre una finestra su un mondo oscuro fatto di inganni e avidità. Il tradimento della fiducia e l’inganno perpetrato ai danni dei più vulnerabili dimostrano ancora una volta come l’inganno possa trovare spazio anche nei contesti più inaspettati.