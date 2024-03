Rumors e anticipazioni sulle Serie TV più attese

Terence Winter torna a Tulsa King

La seconda stagione della serie Paramount+, Tulsa King, vede il ritorno di Terence Winter come sceneggiatore al fianco di Sylvester Stallone. Dopo aver lasciato il ruolo di showrunner, Winter porta il suo talento nella serie creata da Taylor Sheridan, che si distingue per non avere un vero e proprio showrunner.

Le novità delle Serie TV: da 911 a The Chi

911: il trailer della nuova stagione

Il 14 marzo su ABC debutterà la nuova stagione di 911, serie ora prodotta da ABC dopo essere stata abbandonata da Fox. I fan potranno seguire le vicende di Athena e Bobby, interpretati da Angela Bassett e Peter Krause, in un’avventura che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Teacup: il thriller con Scott Speedman e Yvonne Strahovski

Scott Speedman è pronto a stupire il pubblico in Teacup, thriller horror prodotto da Peacock e ispirato al romanzo di Robert McCaommon. In un ranch isolato, Speedman e Yvonne Strahovski dovranno affrontare una minaccia misteriosa che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.

Avvocato di Difesa: novità in arrivo nella terza stagione

La serie Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer accoglie quattro nuovi attori nella terza stagione: Merrin Dungey, Allyn Moriyon, John Pirruccello e Philip Anthony-Rodriguez. Saranno personaggi chiave che porteranno nuovi elementi e dinamiche alla trama, regalando agli spettatori interessanti sorprese e colpi di scena.

Pulse: il procedurale medical targato Netflix

Netflix punta sul genere dei procedurali con la nuova serie Pulse, creata da Zoe Robyn con la collaborazione di Carlton Cuse. Ambientata in un ospedale di Miami, la serie segue le vicende di un team medico alle prese con emergenze, amori e intrighi, tra cui spicca il giovane medico Dani Simms. Un mix di passione e adrenalina che conquisterà il pubblico di tutto il mondo.

Miss Scarlet and the Duke: cambiamenti nella quinta stagione

La quinta stagione di Miss Scarlet and the Duke porta importanti cambiamenti, con l’assenza del personaggio del duca interpretato da Stuart Martin. La serie sarà ribattezzata semplicemente Miss Scarlet e vedrà Kate Phillips protagonista di nuove avventure e misteri da svelare.

Ultime news dalle Serie TV: nuovi volti e progetti da non perdere

Kadeem Hardison, Leon, Brett Gray e Daniel J. Watts si uniscono al cast della sesta stagione di The Chi, promettendo nuove emozioni e storyline avvincenti per gli spettatori affezionati alla serie. Inoltre, Participant sta lavorando a The Forgotten Revolutionary, ispirata al podcast di Adolfo Guzman Lopez, mentre la quarta stagione di Outer Banks accoglie Pollyanna McIntosh, J. Anthony Crane, Brianna Brown, Rigo Sanchez e Mia Challis per arricchire il cast e regalare al pubblico nuove avventure da vivere.