Rumors e scandali: la storia d’amore tra Charlotte Casiraghi e Nicola Mathieu

Charlotte Casiraghi, erede della famiglia reale di Monaco, si trova al centro di uno scandalo amoroso che sta scuotendo i media. Da settimane si sussurrava dell’esistenza di una relazione tra lei e Nicola Mathieu, ma è stata la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Gente a confermare i pettegolezzi. Le immagini mostrano Nicola entrare nell’edificio in cui abita la principessa con un borsone, per uscirne solo il giorno successivo. A distanza di trenta minuti, anche Charlotte fa la sua comparsa, con lo sguardo timoroso di chi è consapevole di essere osservata. La coppia sembra preferire la discrezione, evitando manifestazioni pubbliche di affetto, ma i sospetti si fanno sempre più consistenti.

Una separazione che ha scosso il Principato di Monaco

Nel 2017, era stato il produttore cinematografico francese Dimitri Rassam a far parlare di sé, entrando nello stesso edificio frequentato ora da Nicola Mathieu. Charlotte e Dimitri, genitori di Balthazar nato nel 2018, si erano uniti in matrimonio nel 2019. Nonostante le voci di una possibile rottura si fossero diffuse, i diretti interessati non avevano mai confermato pubblicamente la situazione. Fonti anonime riferiscono che sarebbe stata la principessa a decidere di porre fine alla relazione, a causa dell’eccessivo impegno lavorativo di Dimitri che rendeva difficile la costruzione di una vita familiare.