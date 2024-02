Rumors su Rosalinda Cannavò e Andrea: in attesa di un bebè? - avvisatore.it

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Il Sospetto Pancino

Rosalinda Cannavò, conosciuta come Adua Del Vesco, ha scatenato il gossip durante la Milano Fashion Week, dove è apparsa con un “pancino sospetto”. Le speculazioni sono già in corso: la coppia formata da lei e Andrea Zenga presto diventerà genitore?

La coppia aveva precedentemente accennato al desiderio di avere un figlio, ma aveva chiarito che al momento non era una priorità. Rosalinda aveva persino considerato la possibilità di congelare i suoi ovuli per il futuro. Tuttavia, attualmente non si sentivano pronti. Le recenti foto sembrano alimentare i dubbi sullo stato di gravidanza di Cannavò.

La Milano Fashion Week ha visto la coppia al centro dell’attenzione, con Rosalinda che ha condiviso scatti sospetti.

Le immagini hanno scatenato speculazioni sul futuro della coppia e sulla possibilità di una gravidanza imminente.

Lo Sfogo Estivo di Rosalinda

Durante una vacanza a New York quest’estate, Rosalinda ha condiviso sui social uno sfogo riguardo alle continue critiche che lei e Andrea ricevono. Nonostante siano insieme da tre anni, la coppia non ha mai ricevuto piena approvazione.

Le storie pubblicate su Instagram hanno rivelato la frustrazione di Cannavò di fronte alle insinuazioni sul loro rapporto.

Rosalinda ha respinto le critiche, sottolineando che il desiderio di avere un figlio non dovrebbe essere oggetto di giudizio.

In passato, la coppia aveva espresso il desiderio di ampliare la famiglia, anche se il matrimonio non era considerato una priorità da parte di Rosalinda. Mentre il legame matrimoniale non rappresentava una necessità, il desiderio di un bambino era ben presente.

Le dichiarazioni rilasciate a Verissimo avevano evidenziato il desiderio di Cannavò e Zenga di diventare genitori.

Le recenti speculazioni sul presunto pancino di Rosalinda potrebbero indicare una svolta nel loro percorso verso la genitorialità.

About The Author