Rupert Murdoch annuncia il quinto matrimonio a 92 anni: l’amore non ha età

A 92 anni, Rupert Murdoch sorprende ancora una volta il mondo annunciando il suo quinto matrimonio con Elena Zhukova, una biologa molecolare 67enne. Dopo quattro divorzi alle spalle, il magnate dell’editoria australiano si prepara a coronare la sua storia d’amore con una nuova unione, dimostrando che l’amore non conosce età.

Il nuovo capitolo nella vita sentimentale di Rupert Murdoch

*Dopo la separazione dalla sua ultima moglie, Jerry Hall, Rupert Murdoch ha deciso di prendere in mano la sua vita sentimentale e ha annunciato il suo fidanzamento con Elena Zhukova, una biologa molecolare con cui ha iniziato a frequentarsi l’estate scorsa. La loro relazione è fiorita dopo la fine del rapporto con Ann Lesley Smith, con la quale Rupert avrebbe dovuto sposarsi. Grazie all’amicizia tra Elena e la terza moglie di Murdoch, Wendi Deng, i due si sono conosciuti e hanno trovato l’amore reciproco. Gli inviti per il matrimonio sono stati già spediti e l’atteso evento si terrà nella tenuta di Murdoch a Moraga, in California.

I matrimoni e la famiglia di Rupert Murdoch

Rupert Murdoch, figura illustre e controversa nel mondo dell’editoria, vanta quattro matrimoni alle spalle e sei figli. Il suo primo matrimonio è stato con Patricia Booker, da cui ha avuto una figlia di nome Prudence. Dopo il divorzio, Murdoch ha sposato la giornalista scozzese Anna Torv, con cui è rimasto per più di trent’anni e ha avuto tre figli: Elisabeth, Lachlan e James, tutti attivi nel vasto impero mediatico creato dal magnate. Successivamente, ha convolato a nozze con Wendi Deng, donna d’affari di origini cinesi laureata all’Università di Yale, prima di separarsi nel 2013. Nel 2016, ha pronunciato il fatidico sì a Jerry Hall, attrice e ex compagna di Mick Jagger, con cui il suo cuore sembrava essersi stabilizzato prima di rivolgersi a Elena Zhukova. Rupert Murdoch, come riportato dal New York Times, si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, unendo il suo destino a quello della sua nuova compagna in un matrimonio che si preannuncia come un simbolo di speranza e rinascita.